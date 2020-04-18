У чотирьох прикордонників виявили коронавірус – ДПСУ

У чотирьох прикордонників виявили коронавірус, повідомила Державна прикордонна служба України.

«За результатами досліджень методом полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР-тест) сьогодні та учора підтверджено захворювання на коронавірусну інфекцію ще у трьох прикордонників з підрозділу в Закарпатській області», – розповіли в ДПСУ.

Ці військові перебувають на самоізоляції з 15 квітня. Перший випадок COVID-19 в прикордонній службі зафіксовали в цей же день.

«Наразі стан здоров’я вже чотирьох охоронців кордону, у яких підтвердилося захворювання, задовільний, температура тіла в межах норми. Військовослужбовці перебувають під посиленим медичним наглядом персоналу підрозділів охорони здоров’я. Крім того, перевіряються всі з ким прикордонники контактували. У підрозділах, де військовослужбовці проходять службу, введено режимно-обмежувальні заходи та посилене медичне спостереження», – заявили в ДПСУ.

Станом на 18 квітня майже 150 прикордонників перебувають на обсервації та ізоляції через контакт з особами, в яких потім підтверджували захворювання на COVID-19.

Наразі в Україні підтвердили 5 106 випадків захворювання на COVID-19. Померли 133 людини, 275 одужали.