Хорватія продовжує карантин, але збирається послабити обмеження

Хорватія продовжила карантин ще на 15 днів, але збирається послабити обмеження на пересування.

Загреб закрив магазини, бари, ресторани, школи та громадський транспорт місяць тому. Відкритими залишаються продуктові магазини, аптеки та автозаправки.

Міністр внутрішніх справ Давор Божиновіч повідомив, що обмеження триватимуть щонайменше до 4 травня. За його словами, уряд збирається оживляти економіку, при цьому залишаючи людей в безпеці.

У Хорватії підтвердили понад 1 800 випадків коронавірусної хвороби COVID-19. 39 людей померли.