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18 квітня 2020, Київ 10:48
Новини | Коронавірус

В Україні підтвердили понад 5 тисяч випадків COVID-19

Протягом минулої доби зареєстровано 444 нових хворих

Станом на ранок 18 квітня в Україні підтверджено 5 106 випадків захворювання на COVID-19, померли 133 людини, 275 одужали. Про це повідомили у Центрі громадського здоров’я.

Усього досліджено 52 534 зразки методом ПЛР. Протягом минулої доби зареєстровано 444 нових хворих.

Загалом випадки підтверджено:

  • Вінницька область – 319 випадків (17 одужали);
  • Волинська область – 134 випадки (12 одужали);
  • Дніпропетровська область – 104 випадки (9 одужали);
  • Донецька область – 14 випадків (6 одужали);
  • Житомирська область – 197 випадків (1 одужав);
  • Закарпатська область – 166 випадків (12 одужали);
  • Запорізька область – 127 випадків (13 одужали);
  • Івано-Франківська область – 462 випадки (27 одужали);
  • Київ – 770 випадків (30 одужали);
  • Київська область – 280 випадків (16 одужали);
  • Кіровоградська область – 234 випадки (6 одужали);
  • Львівська область – 221 випадок (11 одужали);
  • Луганська область – 9 випадків;
  • Миколаївська область – 31 випадок;
  • Одеська область – 106 випадків;
  • Полтавська область – 49 випадків (9 одужали);
  • Рівненська область – 283 випадки (16 одужали);
  • Сумська область – 82 випадки (10 одужали);
  • Тернопільська область – 366 випадків (31 одужав);
  • Харківська область – 62 випадки (2 одужали);
  • Херсонська область – 56 випадків (6 одужали);
  • Хмельницька область – 41 випадок (4 одужали);
  • Черкаська область – 141 випадок (7 одужали);
  • Чернівецька область – 840 випадків (25 одужали);
  • Чернігівська область – 12 випадків (3 одужали).

Серед померлих переважають особи віком від 50-ти років (87%), зазначають у ЦГЗ.

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