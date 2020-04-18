В Україні підтвердили понад 5 тисяч випадків COVID-19

Станом на ранок 18 квітня в Україні підтверджено 5 106 випадків захворювання на COVID-19, померли 133 людини, 275 одужали. Про це повідомили у Центрі громадського здоров’я.

Усього досліджено 52 534 зразки методом ПЛР. Протягом минулої доби зареєстровано 444 нових хворих.

Загалом випадки підтверджено:

Вінницька область – 319 випадків (17 одужали);

Волинська область – 134 випадки (12 одужали);

Дніпропетровська область – 104 випадки (9 одужали);

Донецька область – 14 випадків (6 одужали);

Житомирська область – 197 випадків (1 одужав);

Закарпатська область – 166 випадків (12 одужали);

Запорізька область – 127 випадків (13 одужали);

Івано-Франківська область – 462 випадки (27 одужали);

Київ – 770 випадків (30 одужали);

Київська область – 280 випадків (16 одужали);

Кіровоградська область – 234 випадки (6 одужали);

Львівська область – 221 випадок (11 одужали);

Луганська область – 9 випадків;

Миколаївська область – 31 випадок;

Одеська область – 106 випадків;

Полтавська область – 49 випадків (9 одужали);

Рівненська область – 283 випадки (16 одужали);

Сумська область – 82 випадки (10 одужали);

Тернопільська область – 366 випадків (31 одужав);

Харківська область – 62 випадки (2 одужали);

Херсонська область – 56 випадків (6 одужали);

Хмельницька область – 41 випадок (4 одужали);

Черкаська область – 141 випадок (7 одужали);

Чернівецька область – 840 випадків (25 одужали);

Чернігівська область – 12 випадків (3 одужали).

Серед померлих переважають особи віком від 50-ти років (87%), зазначають у ЦГЗ.