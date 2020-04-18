В Україні підтвердили понад 5 тисяч випадків COVID-19

Станом на ранок 18 квітня в Україні підтверджено 5 106 випадків захворювання на COVID-19, померли 133 людини, 275 одужали. Про це повідомили у Центрі громадського здоров’я.
Усього досліджено 52 534 зразки методом ПЛР. Протягом минулої доби зареєстровано 444 нових хворих.
Загалом випадки підтверджено:
- Вінницька область – 319 випадків (17 одужали);
- Волинська область – 134 випадки (12 одужали);
- Дніпропетровська область – 104 випадки (9 одужали);
- Донецька область – 14 випадків (6 одужали);
- Житомирська область – 197 випадків (1 одужав);
- Закарпатська область – 166 випадків (12 одужали);
- Запорізька область – 127 випадків (13 одужали);
- Івано-Франківська область – 462 випадки (27 одужали);
- Київ – 770 випадків (30 одужали);
- Київська область – 280 випадків (16 одужали);
- Кіровоградська область – 234 випадки (6 одужали);
- Львівська область – 221 випадок (11 одужали);
- Луганська область – 9 випадків;
- Миколаївська область – 31 випадок;
- Одеська область – 106 випадків;
- Полтавська область – 49 випадків (9 одужали);
- Рівненська область – 283 випадки (16 одужали);
- Сумська область – 82 випадки (10 одужали);
- Тернопільська область – 366 випадків (31 одужав);
- Харківська область – 62 випадки (2 одужали);
- Херсонська область – 56 випадків (6 одужали);
- Хмельницька область – 41 випадок (4 одужали);
- Черкаська область – 141 випадок (7 одужали);
- Чернівецька область – 840 випадків (25 одужали);
- Чернігівська область – 12 випадків (3 одужали).
Серед померлих переважають особи віком від 50-ти років (87%), зазначають у ЦГЗ.
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