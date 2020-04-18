Центр громадського здоров’я: 74% померлих після COVID-19 мали супутні захворювання

74% померлих після COVID-19 мали супутні захворювання, повідомив Центр громадського здоров’я України.

«Люди із супутніми захворюваннями мають вищий ризик розвитку ускладнень. 74% померлих мали серцево-судинні захворювання, цукровий діабет, новоутворення, захворювання нирок та легень, а в деяких осіб були поєднанні захворювання», – розповіли в центрі.

За даними ЦГЗ, летальність серед захворілих на COVID-19 у віковій категорії від 50 років становить 5,1%. У віковій категорії до 50 років – 0,6%.

Станом на ранок 18 квітня в Україні підтвердили 5 106 випадків захворювання на COVID-19. Померли 133 людини, 275 одужали.