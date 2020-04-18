Коронавірус проти міста Калинівка. Лікарі, влада, містяни – репортаж

Станом на вечір 18 квітня у Калинівському районі було зафіксовано 63 випадки захворювання на COVID-19, із них у ЦРЛ (Центральна районна лікарня) – 37 випадків. Як живе місто під час пандемії і що змінилося у сприйнятті карантину громадянами. Репортаж: У лікарні Перший корпус калинівської центральної районної лікарні ще раніше був перепрофільований під лікування важких хворих на COVID-19. Він був №4 у переліку відділень так званої першої хвилі по Вінницькій області (фактично резервний). Відділення має два апарати ШВЛ (штучної вентиляції легенів) середнього класу та чотири – низького.

Передбачалося, що лікарі будуть лікувати хворих на коронавірус. Сталося не так. Станом на 18 квітня позитивний тест на COVID-19 підтвердили у 37 працівників калинівської ЦРЛ із 470-ти. Серед них і лікарі, які мали стояти проти вірусу. Це ще не кінцева цифра, чекають на результати тестування усіх працівників лікарні. Що пішло не так? Розмовляю з головним лікарем Калинівської ЦРЛ Владиславом Головащенком. «Ми до цього (до боротьби з коронавірусом) готувалися. Проводили спеціальні заняття та тренінги. Але хвороба зайшла з тилу». Перший позитивний тест на COVID-19 був діагностований у 79-річної пацієнтки соматичного відділення лікарні, яке розташоване у корпусі №2. Для медпрацівників відділень цього корпусу не передбачалося такого рівня захисту пересоналу, як для першого корпусу, призначеного для лікування COVID-19. Хвора була підключена до апарату ШВЛ. Стан пацієнтки був стабільно важким із незначною позитивною динамікою. Наразі жінку перевели до Вінницької лікарні. «Зараз епідеміологи працюють над визначенням шляху передачі інфекції до цієї пацієнтки», – зазначив Владислав Головащенко. «Я сам контактував із лікарями, які захворіли. Наразі у мене тест негативний, але хто ж знає, що буде далі ...», – додає Владислав.

Запитую, чого не вистачає лікарні зараз. «Засоби індивідуального захисту є в наявності, нам привезли 25 багаторазових костюмів, але треба ще. Потрібні монітори пацієнтів. Потрібні кисневі концентратори», – відповідає лікар. Наразі усі відділення лікарні закриті. Пацієнти Калинівки та району з екстреною патологією відправляються по інших визначених маршрутах. Нещодавно відділення екстреної медичної допомоги калинівської ЦРЛ отримало чотири нові машини. Тепер їх шість на район.

За пів дня перебування біля лікарні, я зафіксував лише один виїзд карети швидкої допомоги. Тож, наразі, транспортувальних можливостей для хворих має вистачити. Лікування COVID-19 Більшість людей, у яких виявили коронавірус, проходять лікування на домашньому карантині. До першого корпусу лікарні госпіталізують лише хворих, які мають клінічні прояви хвороби та тих, хто не має змоги самоізолюватися вдома. Перший поверх корпусу №1 займає реанімаційне відділення. На другому перебувають хворі з підозрою на корнавірус. На третьому хворі з підтвердженим тестом на COVID-19. Персонал та хворі корпусу №1 перебувають на повному карантині. Усе безконтактно. Необхідне їм приносять та залишають біля вхідних дверей. Медичний працівник у повному антивірусному захисті потім виходить та забирає пакунки. Усе спілкування – телефоном.

Один із захворілих медиків лікарні – завідуючий відділенням реанімації Сергій Козирєв. Зараз він проходить курс лікування на третрьому поверсі корпусу №1, де і працював. І де мав рятувати хворих на коронавірус. Розмовляю з ним через вікно по телефону: – Привіт! Як справи? – Та нічого. Хочеться, щоб усе швидше закінчилося. Переживаю за дружину і доньку. У них узяли тести. – Чого не вистачає зараз лікрані? – Здорового персоналу (Сергій кашляє в трубку). Хвилююся дуже за свою команду в реанімації. Потроху почали вибувати. Потрібні кисневі концентратори. Монітори спостереження. – Щось іще хочеш додати? – I'll be back!!! (сміється Сергій, маючи на увазі, що після одужання він повернеться до лікування пацієнтів)

Бажаю лікарю здоров'я і удачі його команді. Тестування на COVID-19 За декілька днів більше ніж 400 працівників лікарні пройшли тестування на COVID-19. Деякі вже повторно. Результат тестування повідомляють через добу. Тестування, звісно, безкоштовне.

Алгоритм дії громадян у разі підозри на захворювання коронавірусом має бути наступним: звернутися до сімейного лікаря, який визначає проблему і викликає спеціальну бригаду швидкої допомоги.

Бригада швидкої приїздить додому і забирає проби біологічного матеріалу для тестування;

Приїзд бригади та тестування безкоштовне!

Охочі також можуть пройти тестування у приватних лабораторіях. Але це вже, звісно, за гроші. У Райдержадіміністрації Вхід до будівлі Калинівської РДА обмежено через карантин, тож чиновники вийшли поспілкуватися до мене на вулицю.

Василь Поліщук: Допомагаємо лікарні чим можемо. Завозимо харчі, соки, йогурти. Паски ось. Якщо люди хочуть теж допомогти продуктами, то направляємо до «дієтсестри», яка контролює, щоб усі харчі були в упаковці. Бізнес дуже допомагає благодійництвом. Керівники районних сільгосппідприємств оплатили аванс за ще два ШВЛ (апарати штучної вентиляції легенів) середнього класу для лікарні і два кисневих концентратори. Це – 1,363 096 гривень. Їх мають привезти у першій половині травня. Олександр Дмитрук: Уже два тижні ​проводимо профілактичні заходи по усіх населених пунктах Калинівського району. У місті тричі на тиждень промиваємо дороги. Працівники комунальних служб із розпилювачів дезинфікують місця, де можливе інфікування громадаян – зупинки, дитячі та спортивні майданчики, під'їзди. Працює благодійний фонд «Спецфонд СтопВірус». Зібрані кошти спрямують на додаткову закупівлю тестів, апаратів штучної вентиляції легень, медикаментів, масок. Уся актуальнуа інформація про ситуацію у місті публікується на сайті Калінивської РДА. У місті

На вулицях міста людей набагато менше ніж «до» першої інформації про коронавірус у лікарів ЦРЛ. Люди почали більше носити маски та дотримуватися правил карантину. Місто посилено патрулює поліція. Вулицями їздять поліцейські машини з гучномовцями, закликаючи людей не виходити з дому без нагальної потреби:

Начальник Калинівського відділу ГУНП у Вінницькій області, полковник поліції Олександр Король зазначає, що кримінальна ситуація навіть краща, ніж до пандемії. Фактори цього він вбачає у тому, що обмежувальні заходи змусили людей перебувати за місцем проживання, менша міграція людей і менше «заїжджих» через зупинку сполучення громадським транспортом між містами. Зазначає, що через карантин дещо збільшилася кількість сімейно-побутових конфліктів (на карантині подружжя більше сваряться), але наразі без кримінальних проявів. Громадський транспорт у місті не працює, тож люди пересуваються містом пішки, на велосипедах та на таксі. Серендя ціна проїзду у таксі – близько 50 гривень.

Розмовляю з Василем Бабієм, редактором районної друкованої газети і сайту Калинівка.City.

Василь розповідає про надзвичайно високу активність містян у соцмережах і про рекордну відвідуваність сайту. «Новина про коронавірус у лікарів ЦРЛ набрала більше 50 000 переглядів. Це рекорд за весь час існування видання». Ще додав, що у соцмережах дуже багато неправдивих чуток. «Першу пацієнтку, яка захворіла (79-ти річна жінка), вже пару разів чутками «ховали», а вона у лікарні лежить». Дійсно, містом ходять дуже різні чутки, більшість із них після перевірки виявилися просто «фейками» місцевого масштабу. Раджу брати інформацію з офіційних джерел та сайтів. Підходжу до людей у черзі до Укрпошти. Запитую про ситуацію у місті.

Інна: Ой. Ще тиждень тому багато людей без масок було. Старші сміялися «Що це ви? Що це ви?». А як таке трапилося, то одразу усі повдягали. – А що з роботою? На скільки грошей вистачить? – За свій рахунок удома. До кінця місяця ще є, а потім не знаю, що буде. Людмила: Я на залізниці працюю. Потяги пасажирські не ходять, тож я взяла невикористану відпусту. Інші жінки теж удома, але написали заяви «за простой», щоб виплатили компенсацію (середній заробіток). Це до 26 квітня, а що далі – невідомо. Вдома хандра. Сіла понашивала масок. Собі, дітям і в школі пороздавала. Телевізор уже не хочеться дивитися. Захворіти боїмося. До дітей не ходжу. Передзвонюємося. Саме страшне, що не знаю що далі. Ну нічого. Наладиться. Не знаємо коли, але наладиться. Сашко: В мене краще. ​Я працівник комунального хозяйства. Ми без роботи не лишилися. Маски та засоби дезинфекції в аптеках міста є. Ціна на маски від 30 гривень. Ціна на засоби дезинфекції від 30 гривень і вище. Працівники аптек відзначають суттєве збільшення попиту на протизастудні та дезинфікуючі засоби.

Продуктові крамниці міста та супермаркети працюють у звичайному режимі. Крім того, працює центральний базар міста. Зранку на базар запускають по 3-4 людини, аби уникнути скупчень людей. Багато хто не хоче стояти у черзі, тож базар досить порожній.

Розговорився з однією продвачинею на базарі. Валентина Михайлівна, продає насіння та розсаду.​

– Як у вас економічна ситуація? Валентина Михайлівна: «Що наторгую, на те і живу. Але вже немає людей на базарі. Виторгу немає. Та й самій торгувати вже страшно через вірус. Не хочу вже цих грошей. Хочу внука побачити. Тож час на дно залягати».

Інша жінка, Валентина – купує продукти. Розповідає, чому вона тут: «Продукти купую і на базарі, і в супермаркеті. Але на базарі, звісно, свіжіше, бо ми беремо у своїх, перевірених роками, продавців. Я м'ясом торгувала тут на базарі, але як все почалося, то припинила. Бо маленька дитина і вирішили берегтися».

– А що зі статками у вас? – Ой. Ціни трішки зросли. Стабільності цінової немає. Економічно зараз дуже скрутно, обмежуємо себе сильно. Але на великдень має бути стіл, тож прийшла підготуватися. 17 квітня на засіданні районної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій ухвалили рішення про запровадження додаткових обмежувальних заходів, пов’язаних з епідемією коронавірусної хвороби. Зокрема з 15-ї години 18 квітня у Калинівському районі починає діяти заборона на функціонування роздрібної торгівлі товарами з лотків і на ринках. Ця заборона діятиме до скасування карантину або до запровадження пом’якшувальних заходів. Також комісія ухвалила рішення про запровадження обмежувальних заходів на період поминальних днів. Комісія рекомендувала головам об’єднаних громад та головам сільських рад обмежити доступ громадян до кладовищ із 20 квітня по 3 травня 2020 року, крім здійснення обрядів поховання, під час яких мають дотримуватися заходів особистої безпеки. У одній із крамниць розмовляю про ситуацію з продавчинею Мариною.

– Як продажі? Які складнощі? – Люди вдома сидять, копійку до копійки вже складають. Грошей нема. Менше купують. Якщо спочатку карантину купували і хлібчик, і масло, і ковбаску, то тепер лише хлібчик... Люди «розтягують» гроші, бо невідомо скільки ще воно то все буде. Складнощі... Вимагають усе мити антисептиками. А їх нема де купити і дорого. Ледве знаходимо. Перчатки теж проблема. На центральній вулиці Калинівки розговорився з працівницею комунальних служб міста – Тамарою. Запитую про економічну ситацію і чи не боїться працювати. Тамара: У мене грижа спини. Але дуже скрутно економічно, тож вимушена була припинити лікування. Я перші дні лише працюю. З біржі праці прийшла, бо гроші потрібні. А вдома 3 онуки і дві дочки зі мною. І в хаті дуже весело...

– А чоловіки де? – Нема. Де ж ті чоловіки. Це ж не так, як раніше. Тепер пожили нерозписаними, розбіглися та й усе. У церквах У церкві Святого Миколая Чудотворця (Церква України), мені повідомили, що отець Орест закликає не йти на Пасху до церкви і святити паски вдома.

«Служба у церкві буде, але паски на вулиці не святитимуть», – каже Марія, яка у церкві продає свічки. У храмі святої Параскеви Сербської (Православна Церква України) мені сказали, що служба у церкві буде без людей, а паски святитимуть з опів на четверту ранку на вулиці за воротами.