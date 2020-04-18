Коронавірус: Єлизавета ІІ просить не відзначати її день народження гарматними салютами

Королева Великої Британії Єлизавета ІІ попросила не відзначати її 94-й день народження традиційними гарматними салютами, оскільки за нинішніх обставин, в умовах пандемії, це буде «недоречно». Таку заяву оприлюднив Букінгемський палац.

Збройні салюти у різних районах Лондона зазвичай відзначають особливі для королівської родини події.

Як зазначає Sky News, це вірогідно вперше за 68-річне правління королеви її день народження не будуть супроводжувати подібними заходами.

Урядовим будівлям дали стандартні рекомендації, щодо протокольного підняття прапорів на честь дня народження монарха, однак, як додали у Букінгемському палаці, там не очікують, що всі зможуть виконати протокол, і радять продовжувати дотримуватися обмежувальних заходів, зокрема, соціальної дистанції.

Раніше було оголошено, що щорічний парад на честь дня народження Єлизавети ІІ Trooping Of The Colour також не будуть проводити у звичному вигляді.

Королеві Великої Британії Єлизаветі ІІ виповниться 94 роки найближчого вівторка, 21 квітня. Традиційно його святкують ще раз – у червні.

Станом на 18 квітня у Британії виявлено майже 110 тисяч випадків захворювання на COVID-19, померли 14 607 людей, одужали – 396.