Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
18 квітня 2020, Київ 15:25
Новини | Коронавірус

Коронавірус: Єлизавета ІІ просить не відзначати її день народження гарматними салютами

Королеві Великої Британії Єлизаветі ІІ виповниться 94 роки найближчого вівторка, 21 квітня

Королева Великої Британії Єлизавета ІІ попросила не відзначати її 94-й день народження традиційними гарматними салютами, оскільки за нинішніх обставин, в умовах пандемії, це буде «недоречно». Таку заяву оприлюднив Букінгемський палац.

Збройні салюти у різних районах Лондона зазвичай відзначають особливі для королівської родини події.

Як зазначає Sky News, це вірогідно вперше за 68-річне правління королеви її день народження не будуть супроводжувати подібними заходами.

Урядовим будівлям дали стандартні рекомендації, щодо протокольного підняття прапорів на честь дня народження монарха, однак, як додали у Букінгемському палаці, там не очікують, що всі зможуть виконати протокол, і радять продовжувати дотримуватися обмежувальних заходів, зокрема, соціальної дистанції.

Раніше було оголошено, що щорічний парад на честь дня народження Єлизавети ІІ Trooping Of The Colour також не будуть проводити у звичному вигляді.

Королеві Великої Британії Єлизаветі ІІ виповниться 94 роки найближчого вівторка, 21 квітня. Традиційно його святкують ще раз – у червні.

Станом на 18 квітня у Британії виявлено майже 110 тисяч випадків захворювання на COVID-19, померли 14 607 людей, одужали – 396.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG