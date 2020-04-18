Шмигаль доручив головам ОДА контролювати своєчасність виплат медпрацівникам

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль доручив головам обласних державних адміністрацій взяти під особистий контроль питання своєчасної та повної виплати зарплат медичним працівникам.

«Особливо це стосується лікарів екстреної допомоги та персоналу тих 240 лікарень, які визначені місцевими органами влади для прийому хворих на COVID-19. Але зарплати іншим медичним працівникам також мають бути виплачені вчасно. Зараз саме лікарі стоять на передовій війни з коронавірусом», – повідомив Шмигаль у Facebook.

Він зазначив, що уряд на 906 мільйонів гривень збільшив субвенцію в регіони на підтримку діяльності лікарень під час пандемії.

«З цих коштів місцева влада може підтримати свої медичні заклади. Цією ж постановою ми зобов’язали ОДА вжити заходи для забезпечення своєчасної виплати зарплат медпрацівникам», – заявив Шмигаль.

Прем’єр закликав медичних працівників повідомляти про затримку виплат заробітної плати або неналежний розрахунок на «гарячі лінії» ОДА з питань COVID-19 або на урядову «гарячу лінію» за номером 1545.

Станом на ранок 18 квітня в Україні підтвердили 5 106 випадків захворювання на COVID-19. Померли 133 людини, 275 одужали.