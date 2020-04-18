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18 квітня 2020, Київ 23:06
Новини | Коронавірус

Adam Lambert, Hozier та десятки інших музикантів проводять онлайн-концерт на підтримку лікарів

У межах кампанії «One World: Together At Home» збирають гроші для Всесвітньої організації охорони здоров’я, які підуть на боротьбу з коронавірусною хворобою COVID-19

Десятки всесвітньо відомих музикантів проводять онлайн-концерт на підтримку лікарів. Серед учасників заходу – співаки Adam Lambert та Hozier, гурт The Killers.

Концерт розпочався близько 21:00 за київським часом. Він має тривати близько шести годин.

У межах кампанії «One World: Together At Home» («Один світ: Разом вдома») збирають гроші для Всесвітньої організації охорони здоров’я, які підуть на боротьбу з коронавірусною хворобою COVID-19, від якої померли 157 тисяч людей у всьому світі. Загалом на планеті виявили майже 2,3 мільйона випадків COVID-19. Майже 584 тисячі одужали.

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