Почаїв із його лаврою в користуванні УПЦ (МП), яка порушила карантин, закривають на в’їзд і виїзд

Місто Почаїв Кременецького району Тернопільської області закривають на в’їзд і виїзд із 10-ї години 21 квітня – таке рішення ухвалив на позачерговому засіданні Кременецький районний штаб із надзвичайних ситуацій після того, як за останню добу кількість хворих на коронавірусне захворювання в Почаєві зросла на 13 осіб.

«Зважаючи на це і на порушення карантинних умов під час Великодніх богослужінь на території Почаєва, на позачерговому засіданні Кременецької районної комісії з надзвичайних ситуацій ухвалено рішення про введення режиму заборони в’їзду-виїзду з міста і в місто Почаїв. Просимо почаївчан повернутись у місто і залишатись вдома. А гостей просимо негайно покинути Почаїв», – наголосив у зверненні заступник голови Кременецької райадміністрації В’ячеслав Онишкевич.

Контрольно-пропускні пункти в Почаєві посилюють військовослужбовцями Кременецького військового комісаріату для здійснення патрулювань, а також рятувальниками, які проводитимуть дезінфекцію і знезараження транспортних засобів. Також у Почаєві з 21 квітня запроваджують пропускну систему.

За даними санітарної служби Тернопільської області, у трьох священників і 5 хористів Почаївської лаври підтвердили коронавірус. Ці особи живуть у різних населених пунктах Тернопільщини.

19 квітня померла мешканка Почаєва, у якої був виявлений коронавірус.

Загальна кількість хворих на COVID-19 у Тернопільській області становить нині 414 осіб, із яких 42 жителі Кременецького району. 6 мешканців області померли від COVID-19.

Національна поліція України 19 квітня ввечері повідомила, що почала кримінальні провадження за двома фактами порушень карантинних обмежень під час Великодніх богослужінь, що їх здійснила УПЦ (МП) в Почаївській лаврі на Тернопільщині, а також у Святогірській лаврі на Донеччині. Вони порушені за статтею 325 (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням) Кримінального кодексу України, яка в разі доведення вини передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років, повідомили в НПУ.

«Богослужіння у храмах відбулися з порушеннями карантинних обмежень: і у Святогірській Свято-Успенській лаврі, і в Почаївській Свято-Успенській лаврі під час служби перебувала велика кількість осіб, які не дотримувалися соціальної дистанції, при цьому частина з них не використовувала засоби індивідуального захисту», – наголосили в поліції.

В НПУ нагадали, що божественна літургія в Почаївській Свято-Успенській лаврі відбулася з участю великої кількості вірян. При цьому, згідно із попередніми домовленостями з духовенством Почаївської лаври, богослужіння мало проводитися з виконанням усіх умов і правил карантину. Зокрема, парафіяни мали перебувати на прилеглій території, а не в храмі. Але вже на самому початку богослужіння поліцейські зафіксували скупчення людей у храмі, ще кілька десятків парафіян перебували на вулиці, і переважна більшість не дотримувалася дистанції. А вже під час релігійної відправи духовенство відчинило двері монастиря, й віряни, всупереч встановленим обмеженням, почали заходити всередину.

Також у Святогірській Свято-Успенській лаврі було зафіксовано зібрання кількохсот людей, які не дотримувалися соціальної дистанції і частина яких була без масок, нагадали в поліції.

І Святогірська, і Почаївська лаври нині перебувають у користуванні українського підрозділу Російської православної церкви – УПЦ (МП). Ця релігійна організація стала єдиною в Україні, чільники якої закликали нині своїх вірян приходити на Великодні служби Божі, всупереч чинним обмеженням через поширення нового коронавірусу.

Третя лавра в Україні, Києво-Печерська, що теж є нині в користуванні УПЦ (МП), за рішенням київської влади закрита на карантин через те, що в ній десятки її ченців та інших мешканців виявилися зараженими новим коронавірусом.

Канонічна помісна Православна церква України натомість закликала вірян не йти до храмів, а приєднуватися до служб Божих онлайн чи за допомогою відеотрансляцій, а паски освячувати свяченою водою самостійно. Із таким самим закликом виступила і Українська греко-католицька церква, що є частиною католицької спільноти, але дотримується східного обряду і юліанського календаря.

Напередодні цьогорічного Великодня, 17 квітня, президент України Володимир Зеленський закликав вірян українських християнських церков східних обрядів пропустити публічне святкування Великодня 19 квітня, щоб зменшити ризик поширення коронавірусної інфекції.

Кількість хворих на COVID-19 в Україні станом на ранок 20 квітня становила 5 710 осіб, із них 151 людина померла, 359 одужали.

Загалом у світі, за інформацією Центру даних про коронавірус Університету імені Джонза Гопкінза у США, на цей час підтверджені 2 424 419 випадків коронавірусного захворювання, з них 166 256 людей від нього померли, 636 183 вже видужали.