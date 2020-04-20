Поліція порушила 5 кримінальних проваджень на Великдень – МВС

Поліція порушила п’ять кримінальних проваджень на Великдень, повідомив радник міністра внутрішніх справ Юрій Тандіт у коментарі Hromadske. Чотири з них – на Донеччині.

За його словами, усі п’ять проваджень пов’язані з порушеннями у храмах Української православної церкви (Московського патріархату).

Найбільш грубі порушення зафіксували у Почаївській лаврі на Тернопільщині та в Святогірській на Донеччині. Провадження відкрили за статтею 325 Кримінального кодексу України (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням).

За даними МВС, у церковних заходах з нагоди Великодня взяли участь майже 130 тисяч громадян (минулого року це число сягало семи мільйонів).

Представники українських церков закликали не відвідувати храми на Великдень через загрозу коронавірусу й брати участь у богослужіннях онлайн.