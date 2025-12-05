НАБУ: депутатці Верховної Ради повідомили про підозру

Національне антикорупційне бюро України повідомило, що оголосило про підозру народній депутатці.

«НАБУ та САП спільно зі Службою безпеки України викрили злочинну групу, очолювану народною депутаткою України. За даними слідства, її учасники запропонували представнику бізнесу за 250 тисяч доларів організувати накладення санкцій Ради національної безпеки і оборони України на компанію конкурента», – йдеться в повідомленні.

За даними НАБУ, підозрювані стверджували, що мають можливість передати кошти за ухвалення санкційних рішень посадовцям органів державної влади, зокрема членам Ради національної безпеки і оборони України.

«Для власної перестраховки та гарантованого одержання всієї суми неправомірної вигоди представнику компанії сказали написати розписку про начебто запозичення коштів. Після одержання $125 тисяч «клієнту» повідомили, що цю частину передадуть посадовцям РНБО. Втім, ані членам РНБО, ані іншим посадовцям кошти так і не передали, оскільки зловмисники не змогли знайти особу, яка б погодилася вчинити незаконні дії», – йдеться в повідомленні.

Крім народної депутатки, підозру за статтею Кримінального кодексу «Пропозиції, обіцянки або надання неправомірної вигоди службовій особі» оголосили її помічнику і спільнику, кажуть у НАБУ.

Імен фігурантів справи правоохоронці не наводять. Видання «Українська правда» з посиланням на джерела в правоохоронних органах раніше стверджувало, що йдеться про народну депутатку від партії «За майбутнє» Анну Скороход.

Сама Анна Скороход підтвердила, що в її помешканні тривають слідчі дії. «Мені нічого приховувати, моя діяльність - на долоні. Втім, час та контекст цих подій наштовхують на однозначні висновки: вбачаю в цьому прямий тиск на опозицію та спробу заблокувати мою політичну діяльність через принципову позицію», – написала вона в телеграмі.

Оголошення підозри вона поки що не коментувала.

У 2019 році Анна Скороход входила до складу владної фракції «Слуга народу», але була виключена з фракції через голосування всупереч позиції «Слуги народу».