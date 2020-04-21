МЗС: 50 українців одужали від коронавірусу за кордоном

50 українців, які перебувають за кордоном, одужали від коронавірусу, повідомляє Міністерство закордонних справ. За даними, наведеними станом на вечіри 20 квітня, на лікуванні за кордоном перебувають 152 громадян України з діагнозом COVID-19.

Сім людей померли, повідомила пресслужба МЗС на своїй сторінці «Коронавірус в світі – оперативно від МЗС України» у фейсбуці.

Найбільше громадян України лікуються в Італії – 121.

За допомогою до дипломатичних представництв України за кордоном, за даними МЗС, звернулися 16392 людини.

Станом на ранок 20 квітня в Україні зафіксували 261 новий випадок коронавірусної хвороби COVID-19, повідомило Міністерство охорони здоров’я.

Загалом в Україні підтвердили 5 710 випадків коронавірусу. З них 151 летальний, 359 пацієнтів одужали.