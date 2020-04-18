Степанов: майже 80% померлих від COVID-19 мали серйозні супутні захворювання

78% померлих від коронавірусного захворювання COVID-19 мали серйозні супутні хронічні захворювання. Про це на брифінгу 18 квітня заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

«Це, передусім, цукровий діабет, серцево-судинні захворювання, хронічні захворювання легенів, нирок, тобто важкі системні захворювання», – наголосив Степанов.

Він нагадав, що саме люди, які мають подібні захворювання, і раніше були віднесені до групи ризику. Міністр закликав їх дотримуватися карантинних обмежень.

Станом на ранок 18 квітня в Україні підтверджено 5 106 випадків захворювання на COVID-19, померли 133 людини, 275 одужали.