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18 квітня 2020, Київ 13:57
Новини | Коронавірус

Степанов: майже 80% померлих від COVID-19 мали серйозні супутні захворювання

Степанов нагадав, що людям, які входять до групи ризику, треба суворо дотримуватися карантину

78% померлих від коронавірусного захворювання COVID-19 мали серйозні супутні хронічні захворювання. Про це на брифінгу 18 квітня заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

«Це, передусім, цукровий діабет, серцево-судинні захворювання, хронічні захворювання легенів, нирок, тобто важкі системні захворювання», – наголосив Степанов.

Він нагадав, що саме люди, які мають подібні захворювання, і раніше були віднесені до групи ризику. Міністр закликав їх дотримуватися карантинних обмежень.

Станом на ранок 18 квітня в Україні підтверджено 5 106 випадків захворювання на COVID-19, померли 133 людини, 275 одужали.

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