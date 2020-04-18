На відміну від України, в Італії коронаскептиків уже немає – Мальгін

Коронавірус не пробачає легковажності, любові до конспірології та байдужості до свого здоров’я. Саме на це варто зважати Україні в італійському досвіді поширення COVID-19 і спроб зупинити епідемію. Це зазначив в інтерв’ю Радіо Свобода російський блогер Андрій Мальгін, котрий мешкає в Італії та веде у фейсбук щоденну хроніку поширення недуги. Зараз у цій державі вибуховий наступ захворювання припинили, але про повне приборкання COVID-19 говорити зарано. На відміну від Італії Україна не забарилася із запровадженням карантину, але решту італійських помилок вона цілком може повторити у ще більших масштабах. Також Андрій Мальгін розповів, як Росія десантом військових лікарів допомагає Італії в боротьбі проти коронавірусу.

–​ Епідемія коронавірусу розгортається в Україні й ситуація в чомусь нагадує поширення COVID-19 на початку березня. Ви живете в італійській області Тоскана, що саме з італійського досвіду боротьби з епідемією варто врахувати зараз Україні, аби уникнути все ж таких темпів поширення недуги, які були у вас на його піку – в двадцятих числах березня?

– Такі держави, як Україна, у яких епідемія розвивається з відставанням у місяць, більш виграшне становище. Адже вони враховувати досвід тих країн, де все це почалося набагато раніше. Зокрема, Італії, яка першою в Європі зазнала масованої атаки цього коронавірусу, нещадного вірусу. І те, що Україна запровадила карантин на ранньому етапі епідемії й люди стали носити маски, це, безперечно, дуже добре. І це допоможе знизити масштаб лиха.

–​ Ви відзначали недавно, ведучи хроніку поширення коронавірусу, що у вас уже виникло емоційне вигорання від того, що кожен день доводиться фіксувати те, що відбувається. Уже майже місяць в Італії – по півтисячі й більше смертей щодня від цієї інфекції. Фактично, як дехто порівнює – це війна. Ви згодні з таким порівнянням?

– Я згоден. І згодні тепер усі італійські політики, незалежно від їхніх поглядів. Навіть ті політики, які дотримуються діаметрально протилежних поглядів. От у Росії, напевно і в Україна є чимало коронаскептиків. Так от в Італії їх уже немає. Всі на власні очі бачать, що відбувається навколо. Наприклад, я мешкаю в дуже маленькому італійському селі, усамітнено. І навіть на нашій вулиці стався трагічний випадок, який я описував (у фейсбук – ред). Від коронавірусу померла ціла родина. Епідемія в Італії тепер стосується всіх, І як і на війні, коли майже у кожного хтось загинув чи був поранений на фронті, так і тут у людей є хай не родичі, але друзі, чи сусіди, чи колеги по роботі, які заразилися або навіть і померли. Адже масштаб лиха – величезний. Особливо у північних районах Італії.

Масштаб лиха – величезний

Повертаючись до досвіду, який варто врахувати Україні – якби карантин запровадили відразу по всій території Італії, а не тільки спершу в крихітному районі Лоді, а потім в області Ломбардія, тобто якби його ввели зразу, то безперечно поширення принаймні по країні вдалося б зупинити. У китайців усе-таки інший був досвід протидії епідемії, бо все локально було здебільшого в одній провінції Ухань, яку з усіх боків зачинили. А в Італії зачинити не вдалося. В такому вільному суспільстві, в європейській державі дуже важко діяти такими методами, як у Китаї. Дуже складно закрити такий район, як Ломбардія, де живе шоста частина населення Італії й де сконцентрована левова частка її промисловості. Тобто, варто було вживати драконівських заходів від початку, тоді б таких жертв удалося б уникнути.

–​ А чому саме Італія на певному етапі стала найбільшою жертвою коронавірусу? Так, середня тривалість життя італійців висока, так сімейні традиції далися взнаки, коли молодь живе з батьками, так, активна комунікація, літні люди не сидять вдома… Але можливо ще була дуже вагома причина стрімкого поширення коронавірусу в Італії? Про що свідчать ваші спостереження, адже ви живете якщо не в епіцентрі поширення зарази, то неподалік.

– Ви назвали дуже важливі причини поширення коронавірусу в Італії. Дійсно, Італія посідає п’яте місце у світі за середньою тривалістю життя. В Європі за цим показником перебуває поряд тільки Швейцарія. Ці причини справді вагомі. Це по-перше. По-друге, Італія епідемія застала зненацька, у неї не було жодного досвіду боротьби з такою навалою. А китайці своїм досвідом не дуже ділилися. Як наслідок – Італія припустилася купи помилок. Величезна кількість заражень і смертей від коронавірусу – це були внутрішньолікарняні зараження.

Величезна кількість заражень і смертей від коронавірусу – внутрішньолікарняні

Тобто, не усвідомлюючи всієї небезпеки цього вірусу, люди мало захищалися вже всередині клінік. І заражалися буквально цілими лікарнями. Ще аспект – пізно схаменулися стосовно будинків для літніх людей. Там коронавірус викошував половину клієнтів цих закладів. От коли все-таки схаменулися, статистика була жахливою. Загалом, коли мене запитують: «Чому саме Італія?», я наводжу такий приклад. От ви йдете вулицею, поряд інші перехожі, й на вас падає крижана брила. Але зрештою вона влучає не у вас, а у того, хто поряд. І ви замислюєтеся: чому ж брила зрештою вас оминула? Тобто, це багато в чому ще й випадковість. Комусь щастить, а комусь – ні. Не пощастило Італії! Десь це ж мало прорватися, десь це ж мало статися? Будь-яка епідемія розпочинається саме так – не у десятках європейських держав, а в одній. Не пощастило Італії. Хоча зараз є держави, де ситуація ще гірша – та ж Іспанія...

–​ …в Іспанії населення 46 мільйонів, а в Італії – 60, однак в Іспанії були дні, коли жертв коронавірусу виявлялося більше, ніж в Італії…

– …так, більше. Іспанії зараз лідирує за кількістю хворих на мільйон населення. При тому, що іспанці роблять значно менше тестів. Італія зараз налагодила ситуацію й дуже потужно тестує – на сьогодні понад мільйон аналізів. А Іспанія за цим показником сильно відстає. Тобто, в Іспанії багато не виявлених випадків.

Італія зараз дуже потужно тестує

–​ До речі, щодо саме тестування на коронавірус. Теж дискусійне питання. Безперечно, тестування дуже важливе для отримання об’єктивної картини стосовно кількості заражених. Але наскільки воно корисне в плані попередження поширення вірусу? Деякі держави, які більш-менш узяли під контроль поширення цієї інфекції, вони роблять відносно небагато тестів (Південна Корея наприклад). Натомість Німеччина, де непогано борються з епідемією, робить багато тестів.

– Це безперечно важливо. Бо коли ви тестуєте людину, заражену коронавірусом, і вона навіть не підозрює про зараження, не кашляє, не має ані нежитю, ані температури, ви даєте знати цій людині, що варто самоізолюватися. І тоді вона як джерело зараження є менш небезпечною і вдається вберегти певну кількість оточуючих. Бо один заражений може заразити дві-три, а то й десять або більше осіб. А пацієнт номер 1, який був в Італії у лютому, в місті Кодоньйо, провінція Лоді, він виявився суперзаразним. Він передав вірус десяткам людей. Тобто, коли у нього з’явилися симптом, він прийшов на Швидку допомогу і там від нього «запозичили» коронавірус і лікарі, й інші пацієнти, котрі звернулися по меддопомогу не через цей вірус, а зовсім з інших причин.

–​ До речі, цей перший пацієнт зрештою вижив, хоча й пробув у реанімації…

– … Так. А його вагітна дружина, яка заразилася від чоловіка, невдовзі має народити. І загалом усі жінки в Італії, інфіковані коронавірусом, народжують здорових дітей.

–​ Справді, щодо віку хворих і померлих… Так, летальність малюків, заражених коронавірусом, нульова. Але якщо говорити про 50-річних, 40-річних, у цих вікових групах є в Італії померлі – непоодинокі приклади цього ви у своїй щоденній хроніці регулярно наводите. Навіть серед 30-річних є загиблі. Нехай це винятки, але вони є.

– Це якраз не винятки, а правило. Коронавірус загрожує всім, але ступінь ризику неоднаковий. Я от стежу за новинами із тосканських оточуючих населених пунктів, щоб оцінити розвиток ситуації саме в нашій місцині. Від 20 до 100 років є померлі від коронавірусу. Якщо ви вважаєте, що вас захистить ваш вік чи відсутність хронічних хвороб, то ви помиляєтесь. Це знову ж таки, як на війні – ніхто не гарантований від того що на його будинок не впаде бомба. Тому дотримуватися карантинних заходів я радив би всім – і молодим, і літнім.

Це як на війні – ніхто не гарантований від того що на його будинок не впаде бомба

–​ Повертаємося до тестувань. Саме в розрізі користі італійського досвіду для України. На початках в Італії – через масовий наплив хворих – тестували фактично тільки тих, хто звернувся до лікарів із явними симптомами, хто потрапив до клінік. Ширше тестування в Італії активізувалося зараз. Але був один регіон, де широко тестували зразу – Венето.

– Безперечно. Губернатор Венето Лука Дзайя з перших днів епідемії в Італії робив наголос на тестуванні. А зараз вони переходять до другої фази цього – що теж є дуже важливим. Йдеться вже не про аналіз ПЦР, а про серологічний аналіз. Аналіз, що виявляє антитіла.

–​ Перехворіла людина чи ні.

– Саме так. Адже більшість не підозрює, що вони вже перенесли цей вірус. Що у них уже виробилися антитіла й вони тепер не заразяться. У них є імунітет.

–​ Так, скоріше за все повторне зараження неможливе, хоча є різні думки з цього приводу. Але переважна більшість лікарів виключають повторне зараження.

– Ні, ні, повторне зараження – це недоліковані випадки. Тобто, хвора людина отримала помилковий негативний результат аналізу. Таких випадків – до 15 відсотків. Але повторний аналіз показує, що тест є позитивним. І це не тому, що вони заразилися ще раз, а тому, що був помилковий результат. І от серологічний аналіз (Венето тут теж попереду) дозволяє виділити ті категорії населення, які можуть спокійно, без загрози собі та оточуючим вийти з карантину…

–​ Включаючи медиків. В Італії на сьогодні понад сто медиків померли від коронавірусу, а більше 12 тисяч заразилися.

– І почали саме з медиків. Серологічний тест проводять усім медикам. Потім проводитимуть усім муніципальним службовцям, усім продавцям магазинів, усім поліцейським тощо. Тобто, тим категоріям, хто і сам не заразиться вже й інших не заразить. Може виходити в люди без маски, сидячи наприклад у касі супермаркету. От ця друга хвиля тестування – вона розгортається.

–​ І про політику – як же без неї? Вона є і у питанні протидії коронавірусу. Росія ще кілька тижнів тому запропонувала Італії допомогу, та її прийняла. Російські військові лікарі, дезінфекція в Італії, фактично військова техніка Росії на вулицях Італії… І зразу ж це активно висвітлювало російське телебачення. Вдячність італійців, нібито зірвані на будинках прапори ЄС, натомість повішені триколори Росії… Цю допомогу можна порівняти з допомогою Італії з боку Німеччини, яка забирає собі на лікування тяжких хворих на COVID-19 з Італії?

– Знаєте, це пропагандистська акція, піар-акція, яка зовсім не має на меті порятунок італійського народу, як зараз про це всюди пишуть. І звичайно італійці вдячні за допомогу. Але я можу сказати, що ця значна кількість літаків, які прилетіли, вони доставили в Ломбардію тільки 32 медики з Росії. Вони працюють у місті Бергамо, який дуже потерпів від епідемії. Я можу сказати, що в цьому шпиталі, де працюють ці 32 медики з Росії, загалом працюють 200 лікарів із різних держав світу. І наприклад Албанія надіслала на допомогу італійцям стільки ж – 32 медики.

Це пропагандистська акція, яка зовсім не має на меті порятунок італійського народу

А напередодні в Італії приземлився транспортний літак із Сінгапуру. Він доставив маски, спецкостюми, апарати ШВЛ. Загалом точно в тому ж обсязі, що доставила до Італії Росія. Тому все це була пропагандистська акція, розрахована на телекамери, недарма значну частину російської делегації складали журналісти, піарники, телеоператори. Навіть гримери приїхали, вони були закріплені за тележурналістами. Тому не хочу применшувати – будь-якої допомоги Італія в цей період потребувала. Однак зараз Росії варто було б передусім потурбуватися про себе.Бо Росії точно бракує всього того, що вона доставили в Італію.