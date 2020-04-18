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18 квітня 2020, Київ 15:25
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Боротьба з COVID-19 у Сербії: літнім людям виділили 3 години на останні закупівлі перед Великоднем – відео

Боротьба з COVID-19 у Сербії: літнім людям виділили 3 години на останні закупівлі перед Великоднем – відео
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Боротьба з COVID-19 у Сербії: літнім людям виділили 3 години на останні закупівлі перед Великоднем – відео

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17 квітня у Белграді люди похилого віку поспішали до крамниць та аптек. У Сербії запровадили посилені заходи протидії коронавірусу протягом православних Великодніх вихідних. Однак, у п’ятницю особам, які старші від 65 років, було дозволено зробити останні закупівлі протягом кількох годин (доки нові заходи не набули чинності о 17:00), дотримуючись соціальної дистанції. Сотні крамниць та аптек по всій країні відкрилися о 4 годині ранку, щоб люди встигли закінчити покупки до 7:00. Уже майже місяць літнім людям у Сербії суворо забороняється виходити на вулицю, за винятком шопінгу в ранкові години. (Відео Балканської редакції Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода).

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