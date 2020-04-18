Епіфаній пояснив, чому ПЦУ не «перенесла» Великоднє богослужіння на кінець травня

Предстоятель православної церкви України Епіфаній пояснив, що українська церква вирішила не переносити Великодню службу на ніч 27 травня, як це зробила грецька церква, оскільки невідомо, чи скасують до того часу карантин в Україні. Про це він розповів у програмі «Суботнє інтерв’ю» Радіо Свобода.

Оскільки у Греції зараз так само тривають жорсткі карантинні обмеження і місцеві віряни зможуть спостерігати за Великодньою літургією лише онлайн, грецька православна церква вирішила провести пасхальну службу, таку як на Великдень, але вже за участі прихожан, в ніч на 27 травня.

Як пояснюють церковники, своїм рішенням синод грецької церкви фактично змінив лише час проведення богослужіння – з денного на нічний. Бо ця служба і так мала відбутися з нагоди свята відання Пасхи. Цей крок – «компенсація» і можливість для вірян нарешті відсвяткувати Великдень у храмах.

Голова ПЦУ звернув увагу, що це не перенесення святкування Великодня, а ще одна пасхальна служба.

«Так склалося богослужбово, що ми, святкуючи воскресіння Христове, урочисто звершуємо богослужіння в пасхальну ніч. Але подібне богослужіння ми звершуємо також за пасхальним чином і в День віддання свята Пасхи. І тому вони постановили, що в День віддання Пасхи вони також будуть звершувати таке урочисте богослужіння вже за участю парафіян. Але тут виникає таке питання: чи до цього часу будуть вже скасовані норми карантину? Важко передбачити, коли держава, коли весь світ взагалі послабить ці карантинні норми. Тому ми не ухвалювали таких рішень, не закликали наших парафіян до того, щоб відсвяткувати разом вже День віддання свята Пасхи, бо невідомо, коли будуть загалом завершені речі, пов’язані з карантином», – заявив Епіфаній.

Також він закликав усіх православних християн України утриматися від відвідування храмів і святкувати Великдень вдома, переглядаючи трансляції богослужінь.

«Дай Боже, у майбутньому спільно ще будемо святкувати не одну Пасху, і Господь сподобить нас збиратися разом, спілкуватися, молитися. Але зараз ми повинні бути відповідальними, щоб вийти з цієї ситуації», – сказав він.

День Віддання свята Пасхи відзначається в середу на шостий тиждень після Великодня. І завершує сорокаденне святкування Христового Воскресіння, коли віряни можуть вітатися словами «Христос Воскрес». У цей день богослужіння здійснюються за великоднім чином.