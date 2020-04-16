Помиратимуть до 20 людей щодня – науковці про пік смертності від COVID-19 в Україні

У першій декаді наступного місяця, орієнтовно від 3 до 8 травня, в Україні сягне піку смертність від нової коронавірусної інфекції, вважають науковці. У цей час від COVID-19 помиратимуть до 20 людей на день, розповіла програмі «Схеми» (спільний проєкт Радіо Свобода та телеканалу «UA:Перший») Вікторія Задорожна, директорка Інституту епідеміології та інфекційних хвороб імені Громашевського Національної Академії медичних наук України.

За словами Задорожної, попередній прогноз (де пік захворюваності припадав на другу декаду квітня) стосувався ситуації «якщо б протиепідемічні та профілактичні заходи не застосовувалися». «Вони, на щастя, застосовані вчасно у нашій країні. І зараз ми бачимо, що інтенсивність епідемічного процесу у нас набагато нижча, аніж у тих країнах, де карантинні заходи не застосували своєчасно: Італія, Іспанія, Сполучені Штати Америки і так далі», – сказала Задорожна.

Тепер науковці вважають, що пік захворюваності може настати в перших числах травня, але обумовлюють свої прогнози дотриманням умов карантину.

«Якщо буде зберігатися така ситуація, як зараз, заходи карантину будуть дотримуватися, і при цьому Великдень і травневі свята не вплинуть на порушення карантину, то пік захворюваності припаде на 2–5 травня», – розповіла директорка Інституту епідеміології та інфекційних хвороб.

За даними МОЗ України, в Україні станом на 16 квітня виявили 4161 випадок COVID-19. Протягом 15 квітня отримали 397 повідомлень про нові підтверджені випадки.

Внаслідок ускладнень, викликаних хворобою, за весь час епідемії померли 116 людей. Загалом 186 людей уже одужали – повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі.