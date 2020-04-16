У Дніпрі на Великдень запроваджують додаткові карантинні заходи: 18-20 квітня жителі міста – працівники критичної інфраструктури – не зможуть користуватися транспортом без спецдовідки з роботи. Про це повідомив директор транспортного департаменту мерії Дніпра Ігор Маковцев.

За його словами, окрім квитка, документів, що посвідчують особу, працівники критичної інфраструктури повинні мати документ, в якому буде зазначено їхній час перебування на роботі.

Довідку треба буде показувати з 12:00 суботи, 18 квітня, до 18:00 понеділка, 20 квітня. Якщо людина намагатиметься скористатися транспортом у ці дні без довідки, їй загрожуватиме штраф.

Досі їздити в громадському транспорті Дніпра можна було за умови наявності спецпропуску, виданого в мерії, документів, що посвідчують особу, маски і рукавичок.

Користуватись міським транспортом можуть, як і раніше, лише співробітники «критичної інфраструктури», – медики, рятувальники, правоохоронці, комунальники, працівники хлібозаводів тощо.

Про посилення карантинних заходів в області заявили й посадовці обласної влади. За інформацією голови Дніпропетровської ОДА Олександра Бондаренка, дотримання карантину контролюватимуть посилені патрулі правоохоронців.

Він закликав жителів з 13:00 суботи до 6:00 понеділка не виходити з дому.

Станом на 16 квітня на Дніпропетровщині, за даними ОДА, зафіксували 82 випадки захворювання на коронавірус.