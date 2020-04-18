Епіфаній про COVID-19, хворих у Лаврі та Великдень у самоізоляції

Він каже, що безвідповідально наражати парафіян на небезпеку, сам дотримується правил карантину, зняв маску лише на час запису інтерв’ю, переконавшись у безпечній дистанції. Предстоятель ПЦУ вважає, що можна пережити «одну Пасху без особистої участі в таїнствах», закликає долучатись до богослужінь онлайн і запевняє, що коли завершиться карантин, можна буде причаститись у будь-який час. Про все це, а ще про любов і страх та про те, як за бажання освятити паски вдома, Блаженніший Епіфаній розповів в інтерв’ю Радіо Свобода