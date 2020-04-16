У Львові розвозять великодні кошики колишнім бійцям із інвалідністю та родинам загиблих

У львівському будинку офіцерів військові капелани Української греко-католицької церкви та Православної церкви України освятили великодні кошики для учасників Операції об’єднаних сил (ООС) та родин загиблих Героїв війни на Донбасі. Окрім традиційних паски, ковбаси, масла, хрону, солі поклали маски і антисептик.

Великодні кошики розвозять до 19 учасників бойових дій на Донбасі, які отримали інвалідність і половина з них пересувається у візках, а також до понад 30 родин загиблих бійців.

«Світ зіштовхнувся з дуже небезпечним, підступним ворогом – короновірусною інфекцією, тому дуже ретельно ставимося до своїх дій і вчинків і ми обмежили зустрічі на Великдень візитами до хлопців, які отримали важкі поранення під час боїв у ході російсько-української війни. А також відвідаємо батьків загиблих бійців. Ми пам’ятаємо про них і хочемо, щоб вони це знали», – каже начальник будинку офіцерів у Львові, полковник Віталій Провозін.

Освячення великодніх кошиків відбулося з дотриманням заходів карантину. Обрали зал музею АТО, де експонується виставка «Блок-пост пам’яті». Цю благодійну акцію організував військовий капелан ПЦУ, отець Андрій Дуда, але він не дожив до дня, коли міг вручити подарунки бійцям і батькам загиблих. 44-річний капелан помер 11 квітня 2020 року.

«Отець-капелан Андрій Дуда був нашим джерелом, який нас усіх збирав. Він любив, щоб всі були разом, не робив різниці. Це допомога хлопцям і батькам воїнів, які десь, можливо, думають, що їм мало приділяємо уваги. Під час епідемії коронавірусу, коли всі вдома і Церква наголошує сидіти, можливо, батьки військових не можуть вийти і це їм допомога і наша підтримка», – говорить отець Андрій Феденьків.

Великодні кошики розвозять учасникам бойових дій у військовий госпіталь, по їхніх домівках.