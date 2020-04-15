Українці люблять свою країну, але переживають, що вона рухається у хибному напрямку – опитування IRI

В Україні багато патріотів, але їх турбує чи є влада такою відповідальною та компетентною, щоб справитися із епідемією коронавірусу, агресивною політикою Росії та іншими викликами. Про це свідчать результати опитування Міжнародного республіканського Інституту США, яке проводилось на контрольованій українським урядом території у січні-лютому цього року, повідомляє Голос Америки.

В умовах епідемії коронавірусу, українці, які взяли участь в опитуванні, назвали головним пріоритетом влади – покращення стану лікарень та підвищення якості медичних послуг.

Майже в усіх обласних центрах. вважають опитані, умови у медичних закладах є «поганими», або «жахливими».

Найгірший рейтинг отримали медичні заклади Миколаєва, «жахливими» їх назвали 59% опитаних.

Найкраще респонденти оцінили медичні заклади Вінниці. Втім, всього 30% населення міста вважає медичні заклади «добрими» або «дуже добрими».

Напрямок руху країни

Більше половини населення України вважає, що країна рухається у хибному напрямку.

І третина населення майже в усіх обласних центрах вважає, що за останній рік економічна ситуація в країні «значно погіршилась».

Результати опитування демонструють, що за останній рік проблема корупції в Україні не зменшилась.

Пережна більшість населення – в усіх обласних центрах країни (крім Миколаєва) назвали корупцію найсерйознішою проблемою в житті їхнього міста.

Найбільш корумпованими містами респонденти визначили Сєвєродонецьк, Одесу та Херсон.

Ріст патріотизму

На питання, чи відчуваєте гордість від того, що ви – українець, більшість громадян відповіли ствердно.

За результатами дослідження, найбільш пишаються своїм українським походженням жителі Львова (92%), Луцька (91%), Тернополя (90%).

Навіть у містах, що посіли останні сходинки рейтингу «гордий бути українцем», переважна більшість населення визнала гордість називатись громадянином своєї країни.

У Сєвєродонецьку 71% респондентів сказали, що відчувають гордість від того, що вони є українцями, у Запоріжжі – 72%, а в Маріуполі – 68% опитаних сказали, що вони відчувають «гордість» або «швидше гордість» від того, що вони українці.

Політичні вподобання

Щодо політичних вподобань, то більшість підтримує партію президента.

Якби вибори органів самоврядування відбулись на період проведення опитування (а це січень-лютий 2020 року), то майже в усіх областях перемогла б партія «Слуга народу». За винятком Маріуполя та Сєвєродонецька, де більшість опитаних підтримують «Опозиційну платформу».

Загалом перша п'ятірка партій – переможців виглядала б так: «Слуга народу», «Опозиційна платфотма», «Європейська солідарність», «Батьківщина», «Свобода».

Напопулярніші міста України

Найважливішими туристичними центрами України виявились Львів, Одеса та Івано–Франківськ.

Аграрними центрами країни українці визначили міста Кропивницький, Херсон, Вінницю.

Важливими індустріальними центрами респонденти назвали Маріуполь, Харків, Запоріжжя.

А найпопулярнішими мерами в країні стали очільники таких міст, як Хмельницький – 88% підтримки населення, Івано–Франківськ – 80% підтримки, Чернігів – 78% підтримки населення.