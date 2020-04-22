Кількість інфікованих коронавірусом у світі перевищила 2,5 мільйона

Кількість інфікованих коронавірусом у світі станом на 22 квітня становить понад 2,5 мільйона. Про це свідчать дані Університету імені Джонса Гопкінса.

Від COVID-19 померли 177 445 людей, одужали майже 682 тисячі.

Новий коронавірус SARS-CoV-2, раніше відомий як 2019-nCoV, виявили у Китаї наприкінці минулого року. Він спричиняє захворювання COVID-19. У деяких випадках перебіг хвороби легкий, в інших – із симптомами застуди і грипу, зокрема з високою температурою і кашлем. Це може перерости в пневмонію, що може стати смертельною. Більшість хворих видужує; помирають переважно люди з ослабленою імунною системою, зокрема літні.