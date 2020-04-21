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21 квітня 2020, Київ 15:14
Новини | Коронавірус

Коронавірус не має ознак лабораторних маніпуляцій – ВООЗ

У ВООЗ заявили, про найімовірніше тваринне походження нового коронавірусу

Всі дані свідчать про те, що новий коронавірус виник у кажанів у Китаї наприкінці минулого року, ним не маніпулювали і не створювали у лабораторних умовах. Про це заявила 21 квітня Всесвітня організація охорони здоров’я.

«Все наявні дані свідчать про те, що вірус має тваринне походження», – заявила на брифінгу у Женеві прес-секретар ВООЗ Фадела Чаїб.

Вона додала, що поки неясно, як вірус подолав шлях до людини, наразі припускають, що був проміжний господар з тварин.

Колиска коронавірусу? Усередині суперечливих «мокрих ринків» Китаю
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Колиска коронавірусу? Усередині суперечливих «мокрих ринків» Китаю

Фотографії відображають реальність ринків, які були пов’язані з кількома серйозними спалахами захворювань і, можливо, стали джерелом нинішньої коронавірусної пандемії. (Увага: деякі фотографії можуть шокувати читачів)

Новий коронавірус SARS-CoV-2, раніше відомий як 2019-nCoV, виявили у Китаї наприкінці минулого року. Він спричиняє захворювання COVID-19. У деяких випадках перебіг хвороби легкий, в інших – із симптомами застуди і грипу, зокрема з високою температурою і кашлем. Це може перерости в пневмонію, що може стати смертельною. Більшість хворих видужує; помирають переважно люди з ослабленою імунною системою, зокрема літні.

За даними Центру системних досліджень при Університеті Джона Гопкінса, у світі станом на 21 квітня зареєстрували майже 2,5 мільйона випадків коронавірусу. 171 152 людини померли, понад 656 тисяч – одужали.

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