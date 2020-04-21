У Києві коронавірусом інфіковано майже 900 людей – Кличко

У Києві за минуло добу на COVID-19 захворіли ще 42 людини, таким чином загальна кількість інфікованих становить 892. Про це під час брифінгу розповів мер Києва Віталій Кличко.

Він додав, що вчора від коронавірусного захворювання померли дві людини.

Загалом у Києві від COVID-19 померли 19 людей, одужали 30.

Серед інфікованих минулої доби, за словами Кличка, 15 жінок віком від 25 до 67 років, дівчинка 7 років, а також 25 чоловіків від 18 до 72 років і п’ятирічний хлопчик.

Станом на ранок 21 квітня в Україні підтвердили 6 125 випадків захворювання на COVID-19, померла 161 людина, одужали 367.