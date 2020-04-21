У Німеччині скасували «Октоберфест» через коронавірус

У Німеччині скасували всесвітньо відомий фестиваль «Октоберфест» через епідемію коронавірусу. Про це повідомило керівництво землі Баварія, де проходить захід.

«Ми вирішили, що ризик занадто великий», – заявив прем’єр-міністр Баварії Маркус Зедер

Цього року «Октоберфест» мав відбутися з 19 квітня по 4 жовтня.

Станом на 21 квітня у Німеччині виявлено понад 147 тисяч випадків інфікування коронавірусом. Одужали більше, ніж 95 тисяч, померли 4 862 людини.

«Октоберфест», який спершу відбувався в жовтні, та потім був перенесений на вересень, на час кращої погоди, був започаткований у Мюнхені понад 200 років тому і став щорічною традицією, яка переривалася тільки з надзвичайних причин – воєн, епідемій.