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21 квітня 2020, Київ 13:38
Новини | Міжнародні

У Німеччині скасували «Октоберфест» через коронавірус

Цього року «Октоберфест» мав відбутися з 19 квітня по 4 жовтня

У Німеччині скасували всесвітньо відомий фестиваль «Октоберфест» через епідемію коронавірусу. Про це повідомило керівництво землі Баварія, де проходить захід.

«Ми вирішили, що ризик занадто великий», – заявив прем’єр-міністр Баварії Маркус Зедер

Цього року «Октоберфест» мав відбутися з 19 квітня по 4 жовтня.

Дірндлі та лендерхозени: у Мюнхені провели святковий парад з нагоди «Октоберфесту» (відео)
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Дірндлі та лендерхозени: у Мюнхені провели святковий парад з нагоди «Октоберфесту» (відео)

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Станом на 21 квітня у Німеччині виявлено понад 147 тисяч випадків інфікування коронавірусом. Одужали більше, ніж 95 тисяч, померли 4 862 людини.

«Октоберфест», який спершу відбувався в жовтні, та потім був перенесений на вересень, на час кращої погоди, був започаткований у Мюнхені понад 200 років тому і став щорічною традицією, яка переривалася тільки з надзвичайних причин – воєн, епідемій.

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