На Одещині на карантин закривають лікарню

Подільську міську лікарню на Одещині закривають на двотижневий карантин, повідомив голова Одеської обласної держадміністрації Максим Куций. За його словами, це пов’язано зі значною кількістю медпрацівників, у яких діагностували COVID-19.

«Всі медпрацівники і пацієнти в обов’язковому порядку пройдуть ПЛР-тестування. Головне управління ДСНС України в Одеській області проведе у всіх приміщеннях повну дезінфекцію. Посадовці, відповідальні за цей процес, щодня доповідатимуть про вжиті заходи та епідемічну ситуацію в районі», – написав Куций у фейсбуці.

За даними голови ОДА, станом на 21 квітня Одеський обласний лабораторний центр МОЗ України підтвердив 146 випадків захворювання на коронавірус в області: з них в Одесі – 43 випадки, у Подільську – 37 випадків, у Біляївському районі з містом Теплодар – 27 випадків.

В Україні станом на ранок 21 квітня підтвердили 6 125 випадків захворювання на COVID-19, померла 161 людина, одужали 367. Про це повідомили у Центрі громадського здоров’я.