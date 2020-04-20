«Карантин надовго, до вакцини ще далеко, але виживуть майже всі» – думки медика-блогера

Скільки людей уже безсимптомно перехворіли на коронавірус? Коли завершиться карантин? Чому COVID-19​ лікують протималярійними препаратами? Чи з'явиться вакцина і чи вигідна пандемія фармацевтам?

Журналісти Радіо Свобода обговорили останні новини і чутки щодо COVID-19​ із відомим медичним блогером, кандидатом медичних наук – лікарем-анастезіологом Андрієм Сем'янківим.

– Чимало українців переконані, що вже перехворіли на коронавірус. Це може бути правдою?

Можливо, що деякі люди вже перехворіли на коронавірус

– Дійсно можливо, що деякі люди вже перехворіли на коронавірус – навіть про це не знаючи. Але який саме це відсоток населення – сказати важко. За даними, які зараз відомі, від 25 до 50 відсотків усіх випадків коронавірусу – це безсимптомні випадки. Вірогідність того, що ви вже перехворіли на коронавірус, існує, але вона досить низька.

Особисто я на це не сподівався би. Це завжди така приємна відрада – думати, що найстрашніше вже сталося, але я ще не розслаблявся би.

– А скільки має перехворіти відсотків населення, щоб сформувався колективний імунітет?

Або чекаємо поки половина населення перехворіє, або чекаємо появи вакцини

– За попередніми даними, десь від 50 до 70 відсотків людей у популяції має перехворіти, щоб утворився імунітет, який буде захищати всіх – і тих, хто не перехворів. Тобто, ми або чекаємо того моменту, коли половина населення перехворіє, або ми чекаємо того моменту, коли з’являється вакцина – і ми зможемо прищепити більшу половину людей.

– Тобто, якийсь гібридний вид карантину з нами надовго? Рік-два – які ваші прогнози?

– Ми приходимо до тієї моделі, яку, скоріше за все, будуть використовувати у більшості країн. Це коли карантини не закінчуються, а тимчасово припиняються – знімається карантин, щоб економічні наслідки не були надзвичайно страшними.

Показник летальності хвороби дає кожному з нас непогані шанси пережити цю пандемію

Як би це цинічного не звучало, але показник летальності хвороби дає кожному з нас непогані шанси пережити цю пандемію, але те, що це скоро закінчиться і що ми одразу зможемо про це все забути – я би не сподівався.

– До речі, що наразі відомо про COVID-19​, чи формується до нього імунітет?

– Можемо сказати точно, що до COVID-19​ формуються антитіла. Найвірогідніше, що у більшості людей формується стійкий імунітет саме до цього штаму вірусу. Що я маю на увазі – грипом ми хворіємо кожного сезону, бо грип один і той же, але це все його різні штами. Цілком імовірно, що з коронавірусом буде відбуватись те саме.

Вже відомо, що є кілька штамів коронавірусу

Більше того, на сьогодні вже відомо, що є кілька штамів коронавірусу. Наприклад, той, що у Європі, і той, що був в Ухані на початку 2020-го року – це не зовсім одне й те саме.

– Тобто, вірус мутує?

– Віруси мутують, однозначно. І розраховувати, що він буде той самий – не варто.

– Зараз у багатьох країнах світу хворих на коронавірус лікують протималярійним хлорохіном…

– Моя особиста думка – але я готовий побитися об заклад на велику суму – специфічного лікування проти коронавірусу, яке саме на нього діє – його не буде. Бо і проти інших вірусів людство майже ніколи не знаходило таких ліків.

Коронавірус – так само як і еболу, так само як і свинячий грип, так само як і SARSr-CoV – пробували лікувати хлорохіном

Те, що зараз намагаються використовувати протималярійні препарати – це більш за все схоже на медичну традицію. Коронавірус – так само як і еболу, так само як і свинячий грип, так само як і SARSr-CoV – пробували лікувати хлорохіном і гідроксохлорохіном.

Починається пандемія – і кожного разу намагаються її хлорохіном зупинити. Поки що не вдалося, як бачите. Але, оскільки проти коронавірусу зараз немає взагалі нічого специфічного, і вакцина з’явиться, може, за рік, а може і пізніше – то я можу цілком зрозуміти науковців і лікарів, які намагаються хоч щось придумати для того, щоб полегшити страждання людей і зменшити рівень летальності.

– Але, все-таки, це більше про медичну традицію чи про фармацевтичну змову? Чи схоже це на фармацевтичну змову?

– Це не схоже на змову. Багато фармацевти не зароблять на цьому. Я можу сказати, що у фармацевтичних компаній справи були би кращими, якби ніякого коронавірусу не було і люди купували б ті ліки, які вони купують завжди. Зараз, коли люди сидять удома й не ходять на роботу – а деякі взагалі втратили роботу – у них доходи знижуються, відповідно, падають і продажі всіх фармацевтичних препаратів. Тож, я думаю, що говорити про якусь змову – не варто.

– Деякі медики за кордоном зараз відмовляються від використання апаратів штучної вентиляції легень. Чи можуть узагалі ці апарати якось нашкодити пацієнтам із COVID-19​?

Треба усвідомлювати, в якому стані повинна бути людина, щоб їй знадобився апарат штучної вентиляції легень

– Треба усвідомлювати, в якому стані повинна бути людина, щоб їй знадобився апарат штучної вентиляції легень. Фактично вона перебуває на межі життя і смерті, і цей апарат буквально буде замість неї «дихати». Ясно, що коли людина в такому стані, то шансів вижити в неї мало – навіть, якщо вона має апарат штучної вентиляції легень.

У масовій уяві просто можуть плутатись причина і наслідок. Тобто, пацієнти вмерли не тому, що вони були на апараті ШВЛ, а вони були на апараті ШВЛ – тому що був дуже високий ризик померти.

– В Україні, до слова, планують виробляти вітчизняні апарати штучної вентиляції легень. Чи є у вас довіра до українських виробників медичної техніки?

Якщо апарати ШВЛ будуть радянського ґатунку, то, скоріше за все, вони нам не допоможуть

Взагалі довіра – це прекрасно. Але, вона має на щось спиратись. Я можу виходити з власного досвіду. Це дуже складна апаратура, а дихання – це дуже складний процес, який вимагає дуже багатьох налаштувань. Так от, якщо це будуть радянського ґатунку апарати, то, скоріше за все, вони нам не допоможуть. Чи можуть в Україні виробляти апарати кращі? Ну, теоретично так.

А, можливо, у нас просто немає іншого шляху, щоб отримати багато апаратів – тому що зараз вони потрібні у всьому світі. США, Німеччина, Італія та інші країни вже замовили ці апарати, а заводів у світі більше не стало. Тож, можливо, у нас немає іншого варіанту – окрім як придумувати свої апарати.

– В інтернеті часто пишуть, що цей вірус може бути штучним, що його створили, щоб потім заробляти на ліках. Ще пишуть, що його могли створити, щоб зменшити кількість населення планети. Що думаєте про такі теорії змов?

Якщо все-таки є якась змова і хочуть зменшити кількість людей на планеті, то дуже фігово спрацювали

– Я би сказав, що якщо все-таки є якась змова і хочуть зменшити кількість людей на планеті, то дуже фігово спрацювали. Чому не взяти якусь еболу, у якої летальність – 20 відсотків? Або придумати щось гірше – щоб моментально половину планети вбити і без жодних апаратів вентиляції легень і жодних шансів.

Тепер давайте уявімо, що таки змова є, і ви знаєте цей факт точно, маєте підтвердження. Що ви будете з цим робити? Як далі зміниться ваше життя? Якщо воно ніяк не зміниться – то легше думати, що змови немає, чесно. Бо це призводить лише до неврозів.

Просто живіть, бережіть себе та свою сім’ю і не лазьте по людних місцях – поки у нас продовжується карантин. Зберігайте спокій, все буде добре.