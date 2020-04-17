Збанкрутілий держзавод «Буревісник», що виробляв апарати ШВЛ, можуть віддати під приватизацію

Державний концерн «Укроборонпром» веде переговори щодо можливості передачі ДП «Київський державний завод «Буревісник», який раніше виробляв апарати штучної вентиляції легень «Бриз» і наразі перебуває у стадії банкрутства, Фонду державного майна України з метою його подальшої приватизації. Про це йдеться у спецрепортажі «Ехо «Буревісника» програми «Схеми: корупція в деталях» (спільний проєкт Радіо Свобода і телеканалу «UA:Перший»).

У 2011 році Господарський суд Києва порушив справу про банкрутство «Буревісника».

Станом на сьогодні виробництво там повністю зупинене. Завод вже накопичив більше ніж 100 мільйонів гривень боргів, стверджують на самому держпідприємстві: по зарплаті, кредитах і комунальних послугах, через що залишився без світла, тепла й води.

Майно «Буревісника» – матеріальне й інтелектуальне – арештоване. А випущені ним десяток років тому апарати штучної вентиляції легень «Бриз» стоять в українських лікарнях, і частина – потребує ремонту.

«Завод перебуває в дуже скрутному становищі. З точки зору, чи може цей завод бути виробничим комплексом у майбутньому – я думаю, що, скоріше, ні. Це рішення і нашого правління, і завод, звісно, ми готували для передачі Фонду держмайна», – повідомив заступник гендиректора державного концерну «Укроборонпром» Мустафа Найєм.

У свою чергу, в пресслужбі ФДМУ повідомили, що дійсно ведуть переговори із «Укроборонпромом» щодо можливої передачі заводу «Буревісник», втім зазначають, що наступне рішення про це має ухвалити Кабмін.

«Концерн «Укроборонпром» дійсно запропонував до приватизації ДП «Київський державний завод «Буревісник». Проте, відповідно до статуту концерну «Укроборонпром», рішення про виключення підприємства з учасників концерну має ухвалювати Кабінет міністрів. Тільки після цього Фонд державного майна почне процедури щодо можливої приватизації заводу», – зазначили у відомстві.

Журналісти направили запит до Кабміну з проханням повідомити, чи розглядають там питання виключення держпідприємства з оборонного концерну. Поки що відповіді журналісти не отримали.

Завод «Буревісник» тривалий час був єдиним державним виробником апаратів штучної вентиляції легень «Бриз». Крім того, на держпідприємстві виробляли радіолокаційну апаратуру для підводних човнів, обчислювальну техніку.

Виготовляти апарати ШВЛ на заводі почали у вісімдесятих.

Згодом, після розпаду СРСР і закінчення «гонки озброєння», необхідність у специфічному обладнанні – зокрема, радіолокаційному – відпала, завод поступово почав втрачати замовлення, накопичуючи борги перед працівниками.

Переломним для цієї ситуації міг стати 2009 рік, коли у світі почалася епідемія свинячого грипу. Тодішній уряд на чолі з прем’єр-міністеркою Юлією Тимошенко доручив виготовити кількасот апаратів ШВЛ для хворих, які матимуть ускладнення від цього захворювання і потребуватимуть штучної вентиляції легень.

Це і стало своєрідною точкою відліку великих проблем заводу, додає Мустафа Найєм: «І це нормальна українська історія: коли продукцію виготовили, роздали по лікарнях, а гроші не повернулися. З того, що каже завод – вони виготовили десь тисячу, тисячу з чимось – 300 забрала держава, тобто заплатила, а інші 700 вони роздали, десь там продали, в лікарнях».

Узявши кредит, завод так і не зміг за нього розрахуватися і повністю припинив виробництво медобладнання, поступово перетворившись на банкрута.

Коментувати події 2009 року Юлія Тимошенко поки що не захотіла: у пресслужбі голови фракції ВО «Батьківщина» зазначили, що їм потрібен час на вивчення цього питання.

«Чи можна сьогодні відновити роботу «Буревісника»? Цьому заважає не лише банкрутство та відсутність будь-яких виробничих потужностей, але й часткова втрата конструкторської документації – стверджують в «Укроборонпромі», – йдеться у розслідуванні.

Раніше «Схеми» також повідомили, що державний концерн «Укроборонпром» проводить службове розслідування щодо втраченої конструкторської документації на апарати штучної вентиляції легень, які раніше виробляло держпідприємство «Київський державний завод «Буревісник».

Водночас журналісти знайшли приватного виробника, який випускає схоже медичне обладнання, а його офіційний дилер стверджує, що для цього було куплене креслення – натомість у концерні про це нічого не знають.