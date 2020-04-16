Втрачені креслення на апарати ШВЛ: «Укроборонпром» проводить розслідування – «Схеми»

Державний концерн «Укроборонпром» проводить службове розслідування щодо втраченої конструкторської документації на апарати штучної вентиляції легень, які раніше виробляло держпідприємство «Київський державний завод «Буревісник». Водночас журналісти програми «Схеми: корупція в деталях» (спільний проєкт Радіо Свобода і телеканалу «UA:Перший») знайшли приватного виробника, який випускає схоже медичне обладнання, а його офіційний дилер стверджує, що для цього було куплене креслення – натомість у концерні про це нічого не знають.

В «Укроборонпромі», якому підпорядковується завод «Буревісник», триває службове розслідування щодо втраченої конструкторської документації, на основі якої розроблялись апарати «Бриз».

«Ми не знайшли всю документацію на заводі, і це не ініціатива, це не право, це обов’язок концерну – провести службове розслідування, де ця документація, тому що в повному обсязі її немає. І матеріали цього службового розслідування будуть передані в правоохоронні органи, які мають в рамках своїх повноважень вжити заходів», – повідомив заступник гендиректора державного концерну «Укроборонпром» Мустафа Найєм.

За його словами, на ринку є приватні компанії, які виробляють апарати, дуже схожі на «Бриз» «Буревісника».

«Чи це ті самі апарати, чи вони виготовлялися за тою самою документацією? Питання в тому, що всі ці апарати, які є на ринку – вони сертифіковані. Це означає, що вони передавали у відповідні органи технічну документацію, і ця технічна документація зараз в законному руслі визнана державою. Як вона опинилась у цих груп і компаній – це вже питання, яке мають з’ясувати або правоохоронні органи, якщо буде ініційоване таке розслідування кимось, або завод – хто міг її винести», – розповів Найєм.

Водночас «Схеми» знайшли одного з вітчизняних виробників, який випускає медичне обладнання схоже на те, яке раніше виробляв «Буревісник» – навіть з напів збереженою назвою «Бриз Alveole».

Аналізуючи закупівлі апаратів штучної вентиляції легень лікарнями через Prozorro, журналісти натрапили на фізичну особу-підприємця Ольгу Лобову. Відповідно до угод, які «Схеми» знайшли в системі, вона займається ремонтом апаратів «Бриз», які раніше виготовляли на заводі «Буревісник».

Журналісти виявили, що Ольга Лобова відповідає не лише за ремонт апаратів. У березні вона виграла тендер і поставила Вінницькій обласній клінічній лікарні апарат штучної вентиляції легень «Бриз Alveole» – вартістю 349 тисяч гривень. У додатку до договору виробником продукції була вказана фірма – «Науково-виробниче підприємство «Кайлі».

«У нас є вітчизняний виробник, я з ними співпрацюю. У нас є фірма ТОВ «ВНП «Кайлі». На їхній базі ми здійснюємо ремонти, і я є їхнім офіційним дилером з продажу. Коли тендер ще у стадії розробки, я з ними домовляюся, що ми знаходимо покупців, і якщо вони потребують, а зараз всі потребують, я беру на себе роботу з доставки», – розповіла вона журналістам.

Про виробництво апаратів ШВЛ ідеться також на сайті самої компанії «Кайлі» – і демонструються два сертифікати якості, отримані у серпні 2019 року.

На питання, хто є розробником апаратів – безпосередньо фірма «Кайлі» чи це ще напрацювання «Буревісника» – Лобова відповіла журналістам: «Вони, по-моєму, купили у них розробку. Допрацьовували її, якось там вдосконалили».

Пізніше журналісти виявили, що «Кайлі» не лише через ФОП, але й сама постачає апарати штучної вентиляції легень. Приміром, 3 квітня фірма уклала договір на поставку двох «Бриз Alveole» для Коростенської лікарні на Житомирщині. Вартість одного апарата склала 320 тисяч гривень.

Усього компанія майже за півроку поставила 8 таких апаратів у різні українські лікарні.

Створена фірма «Кайлі» – у травні 2019 року. Її директор та єдиний засновник – Олександр Дунайцев. Він керував або володів низкою підприємств, здебільшого на Луганщині, які спеціалізуються на торгівлі деревиною, металевими рудами і ремонті та обслуговуванні промислових машин.

Директор «Кайлі» є засновником ще однієї компанії, яка займалася медичним обладнанням – «Схід Гіпромаш». Раніше, до середини 2019 року, фірма постачала такі самі апарати «Бриз Alveole» українським лікарням, – поки на ринок не вийшла «Кайлі».

На уточнення, хто зрештою розробляв медапарат, директор фірми Олександр Дунайцев відповів, цим займався приватний конструктор: «Апарат купуєш – ви ж знаєте, як робиться? Віддається конструктору - і він так, з нуля. Потихеньку почали, спершу спробували один – близько року пішло на один. І потім потроху почали виробляти більше. Я проходив сертифікацію, оформив авторські права, торгову марку – це все час, гроші й бюрократія».

У відповідь на запитання, чи дійсно «Кайлі», зі слів офіційного дилера, придбала конструкторську документацію у «Буревісника», Дунайцев заперечив: «Без поняття. Нічого не купували. А як би я її взяв звідти? Цей апарат, скажімо так, на 70% схожий. Як зовні майже один в один з тим, який випускав до 2008 року завод «Буревісник». Але там радянські комплектуючі були – мені замінили електричні плати на сучасні, тому що радянського вже ніде не візьмеш. Багато що я там змінив».

Завод «Буревісник» тривалий час був єдиним державним виробником апаратів штучної вентиляції легень «Бриз». Крім того, на держпідприємстві виробляли радіолокаційну апаратуру для підводних човнів, обчислювальну техніку.

Виготовляти апарати ШВЛ на заводі почали у вісімдесятих.

Згодом, після розпаду СРСР та закінчення «гонки озброєння», необхідність у специфічному обладнанні – зокрема, радіолокаційному – відпала, завод поступово почав втрачати замовлення, накопичуючи борги перед працівниками.

Переломним для цієї ситуації міг стати 2009 рік, коли у світі почалася епідемія свинячого грипу. Тодішній уряд на чолі з прем’єр-міністеркою Юлією Тимошенко доручив виготовити кількасот апаратів ШВЛ для хворих, які матимуть ускладнення від цього захворювання і потребуватимуть штучної вентиляції легень.

Це і стало своєрідною точкою відліку великих проблем заводу – додає Мустафа Найєм: «З того почались проблеми заводу. І це нормальна українська історія: коли продукцію виготовили, роздали по лікарнях, а гроші не повернулися. З того, що каже завод – вони виготовили десь тисячу, тисячу з чимось – 300 забрала держава, тобто заплатила, а інші 700 вони роздали, десь там продали, в лікарнях».

Узявши кредит, завод так і не зміг за нього розрахуватися і повністю припинив виробництво медобладнання, поступово перетворившись на банкрута.

Коментувати події 2009 року Юлія Тимошенко поки не захотіла: у пресслужбі голови фракції ВО «Батьківщина» зазначили, що їм потрібен час на вивчення цього питання.

Станом на сьогодні «Буревісник», стверджують на самому заводі, вже накопичив понад 100 мільйонів гривень боргів – по зарплаті, кредитах та комунальних послугах, через що залишився без світла, тепла та води. Майно держпідприємства – матеріальне та інтелектуальне – арештоване. А випущені ним десяток років тому апарати «Бриз» стоять в українських лікарнях, і частина потребує ремонту.

«Чи можна сьогодні відновити роботу «Буревісника»? Цьому заважає не лише банкрутство та відсутність будь-яких виробничих потужностей, але й часткова втрата конструкторської документації – стверджують в «Укроборонпромі», – йдеться у розслідуванні.