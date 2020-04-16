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16 квітня 2020, Київ 14:32
Новини | Коронавірус

У Нідерландах 3% населення мають антитіла до коронавірусу – дослідження

Це кілька сотень тисяч людей у країні з населенням у 17 мільйонів людей, повідомив голова Національного інституту здоров’я Яап ван Діссель

Близько 3% людей у Нідерландах мають антитіла до нового коронавірусу, повідомили в Національному інституті здоров’я, посилаючись на дані досліджень донорів крові.

Як повідомляє агенція Reuters, дані, які можуть свідчити про те, скільки людей у країні перехворіли на COVID-19, під час дебатів у парламенті Нідерландів озвучив голова інституту Яап ван Діссель.

«Це дослідження показує, що близько 3% людей у Нідерландах виробили антитіла до коронавірусу», – сказав ван Діссель. «З цього можна порахувати, що це кілька сотень тисяч людей» у країні з населенням у 17 мільйонів людей, додав він.

При цьому, за офіційними даними, кількість підтверджених випадків коронавірусу в Нідерландах складає 28 158. Але в країні зараз тестують лише тяжко хворих і медпрацівників.

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