У Нідерландах 3% населення мають антитіла до коронавірусу – дослідження

Близько 3% людей у Нідерландах мають антитіла до нового коронавірусу, повідомили в Національному інституті здоров’я, посилаючись на дані досліджень донорів крові.

Як повідомляє агенція Reuters, дані, які можуть свідчити про те, скільки людей у країні перехворіли на COVID-19, під час дебатів у парламенті Нідерландів озвучив голова інституту Яап ван Діссель.

«Це дослідження показує, що близько 3% людей у Нідерландах виробили антитіла до коронавірусу», – сказав ван Діссель. «З цього можна порахувати, що це кілька сотень тисяч людей» у країні з населенням у 17 мільйонів людей, додав він.

При цьому, за офіційними даними, кількість підтверджених випадків коронавірусу в Нідерландах складає 28 158. Але в країні зараз тестують лише тяжко хворих і медпрацівників.