Міністр пояснив, чому сім областей подавали пусті звіти про COVID-19 на Великдень

Кілька областей подавали пусті звіти про ситуацію з COVID-19 за 19 квітня у зв’язку з тим, що багато людей не зверталися, повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

«Ми з головним санітарним лікарем Віктором Ляшком розібралися повністю в цій ситуації, що відбувалося. І з цього приводу хочу вам повідомити. По-перше, всі без винятку лабораторії по всіх областях працювали у звичайному режимі, тобто не робили собі перерву. Ці нулі були пов’язані з тим, що на Великдень багато людей просто не зверталися до лікарів щодо саме проведення тестувань методом ПЛР», – розповів міністр на онлайн-брифінгу.

Степанов додав, що на гарячу лінію не надходила інформація про відмову медиків здійснювати тести методом полімеразної ланцюгової реакції.

Окремо він прокоментував ситуацію в Чернівецькій та Вінницькій областях.

«Також в нас є ситуація, коли, наприклад, у Чернівецькій області було зроблено 48 досліджень методом ПЛР. Було 17 підтверджених випадків, які увійшли у звітність, але, на жаль, була суто технічна помилка. Дівчина, яка заповнювала нашу форму, поставила «нуль». По Вінницькій області теж був «нуль». Там було пов’язано, що в них були тести, але у зв’язку з тим, що треба було дати відпочити так званому ампліфікатору (це лабораторне устаткування, яке теж має певний ресурс і зараз працює 24 години на добу)», – пояснив Степанов.

20 квітня міністр охорони здоров’я заявив, що на Великдень сім українських областей не подали інформацію про тестування українців на коронавірусну хворобу COVID-19. Мова йшла про Вінницьку, Луганську, Чернівецьку, Чернігівську, Сумську, Херсонську та Хмельницьку області.