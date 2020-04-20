Міністр: сім областей не подали інформацію про тестування українців на COVID-19

Сім українських областей не подали інформацію про тестування українців на коронавірусну хворобу COVID-19, повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов на брифінгу.

«За попередню добу здійснено 1 988 досліджень методом ПЛР. Така низька кількість тестів пов’язана з тим, що, по-перше, кількість людей, які звернулися з відповідною симптоматикою і яким необхідно було проводити ПЛР на Великодень, зменшилася. Але з іншого боку за минулу добу сім областей не подали жодної інформації щодо тестувань українців на коронавірус. Це Вінницька, Луганська, Чернівецька, Чернігівська, Сумська, Херсонська та Хмельницька області», – сказав Степанов.

За його словами, «це неприпустимі речі», тому він дав доручення головному санітарному лікарю, який з’ясовує причини виниклої ситуації.

«Після того, як ми отримаємо відповіді, будемо вже робити висновки», – додав міністр.

За попередню добу в Україні зафіксували 261 новий випадок коронавірусної хвороби COVID-19. За добу до цього таких випадків було 343.

Загалом в Україні підтвердили 5 710 випадків коронавірусу. 151 людина померла, 359 пацієнтів одужали.