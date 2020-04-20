​Великдень 2020. Донецька і київська паска – де дорожче?

Місцеві жителі кажуть: у Донецьку подорожчали продукти під час епідемії коронавірусу. Чи вплинуло це на традиційний великодній кошик? Кореспонденти спеціального проєкту Радіо Свобода «Донбас Реалії» рахували, скільки грошей витратили жителі Донецька та Києва на Великдень.

Більшості українців через пандемію довелося внести корективи у традиційне святкування Великодня. Але незважаючи на це, святковий стіл ніхто не скасовував. У скільки грошей обійшовся великодній кошик цього року жителям столиці і окупованого Донецька? «Донбас Реалії» сходили в супермаркети і порівняли ціни.

На святковий стіл треба покласти яйця фарбовані, шматочок сала. Все дуже кусається

У передвеликодній період «Донбас Реалії» запитали у перехожих в тимчасово окупованому Донецьку, чи відчули вони різницю у цінах порівняно з минулим роком. Більшість людей відповіли, що цьогорічна підготовка до Великодня «била по бюджету». Тим не менше, ця вибірка не є репрезентативною і відображає лише настрій тих людей, які погодилися прокоментувати свою думку на камеру.

«У нас все подорожчало, не тільки паски. Ви ж розумієте, на святковий стіл треба покласти яйця фарбовані, шматочок сала. Все дуже кусається», – каже місцева жителька.

«Ціни підвищилися, звичайно, через ажіотаж, через всю цю ситуацію. Але вибору немає, тому все одно купуєш», – каже «Донбас Реалії» ще одна місцева жителька.

«Донбас Реалії» вирішили купити інгредієнти для святкування Великодня в одному із супермаркетів Донецька. За результатом походу, були куплені:

– шматок шинки, 340 грамів – 138 рублів (≈ 50 грн);

– шматок сиру, 250 грамів – 221 рубль (≈ 81 грн);

– десяток яєць, 5.49 рублів за одне (54,90 руб. ≈ 20.18 грн).

На вже готові паски ціни різні і часто залежать від ваги. «Донбас Реалії» взяли велику паску, так би мовити, «родинного формату» – на виході за неї заплатили 105 рублів (≈ 39 гривень).

«Вся пасхальна атрибутика (є), але кошиків немає. Так само є «Кагор», але він щось сумнівної якості, 145 рублів (≈ 53 грн.), Росія, «Союз-вино», Краснодарський край. Є кагор по 185 рублів (≈ 68 грн.), а є по 417 (≈ 153 грн.), «Масандрівський кагор», Партненіт, Алушта», – вибирає місцева жителька, яка допомагає «Донбас Реалії» збирати великодній кошик у Донецьку.

На додачу до цього, у великодній кошик «Донбас Реалії» купили:

– Сіль, кілограм 9 рублів (≈ 3 грн)

– Хрін з буряком, 46 рублів (≈ 17 грн)

– «Краківська» ковбаса, кілограм за 545 рублів (≈ 200 грн).

Сам же кошик в супермаркеті знайти не вдалося, але допоміг донецький ринок. Ціни на них різняться: від 500 до 2000 рублів (≈ 183-735 грн). «Донбас Реалії» купили кошик за 800 рублів (≈ 295 гривень).

Збір великоднього кошику у часи епідемії коронавірусу в окупованому Донецьку обійшовся у 2140 рублів – приблизно 785 гривень, разом з кошиком.

Великдень і київські ціни

Що стосується великоднього кошика на підконтрольній Україні території, то експерти стверджують, що його ціна в порівнянні з минулим роком, не змінилася. Так, деякі продукти, як наприклад м'ясо, подорожчали. Водночас яйця, навпаки, впали в ціні. «Донбас Реалії» намагалася знайти такі ж продукти в супермаркеті Києва, як і в Донецьку.

Чимало людей вважають, що у великодній кошик не можна класти алкоголь. Але деякі дозволяють собі покласти туди «Кагор». В одному з київських супермаркетів «Донбас Реалії» знайшли це вино за 69 гривень.

Вибір готових великодніх кексів, як їх часто називають в українських супермаркетах – величезний. Ціни залежать від виробу: є паски за 10 і 20 гривень. А є вишукані вироби по 18 гривень за сто грамів. «Донбас Реалії» знайшли стандартну паску великого розміру за 50 гривень.

У той час, як у донецькому супермаркеті кошики не продавали, у київському вдалося відшукати товар без проблем. Приблизно такий же кошик, який «Донбас Реалії» купили на донецькому ринку за 295 гривень, в Києві обійшовся у 308 гривень – ціна майже однакова. Після «рейду» київського супермаркету, вдалося купити:

– Яйця – десяток 19 грн;

– Сіль – 10 грн;

– «Краківська» ковбаса, напівкопчена – 127 грн;

– шматок шинки, 340 грамів – 84 грн;

– хрін з буряком – 13 грн;

– шматок сиру – 76 грн;

– серветки для декору кошика – 10 грн;

– свічка – 7 грн.

Усього вийшло 777 гривень, що не надто відрізняється від ціни великоднього кошика в тимчасово окупованому Донецьку.

Донецьк і питання: «святити чи не святити»

Ритуальні заходи можна з такими обставинами і перенести

Згідно з даними соцілогічного опитування групи «Рейтинг», 80% українців, підтримують можливе посилення карантинних заходів на час Великодніх свят. «Донбас Реалії» запитали на вулицях Донецька, чи планували жителі святити свої великодні кошики у церквах.

«Я в Бога вірю, але мені не обов'язково йти до церкви. Я і вдома помолюся. Не хочеться зайвий раз свою сім’ю наражати на небезпеку», – каже мешканка Донецька.

Епідеміологічна обстановка дуже «шугає» простих смертних

«Ви знаєте, епідеміологічна обстановка дуже «шугає» простих смертних. Вибачте за таке слово, але по-іншому сказати я не можу. Тому якщо є можливість не ходити і є пряма трансляція по телевізору, то чому треба туди йти? Почекаємо, поки цей незрозумілий ажіотаж, пов’язаний з коронавірусом, спаде і тоді... Я думаю, що все ж таки Бог повинен бути у людини в душі, а ось ритуальні заходи, їх можна з такими обставинами і перенести. Це особисто моя думка. Краще поберегтися. Якби я одна жила б, а так у мене тато досить таки літній, сестра інвалід дитинства, тобто ризикувати своїм і їхнім здоров'ям, я вважаю, сенсу немає», – додає ще одна жителька Донецька.

Але є й громадяни, які не надто бояться нового коронавірусу.

«Хотілося б. Якщо глава республіки дозволить, то піду, звичайно, (до церкви – ред.)», – каже перехожа у Донецьку, яка ходить без маски.

«Якщо не буде закрито, то обов’язково. А як же без обряду великого?», – зауважує мешканець Донецька.

Цього року в період Великодніх богослужінь жителям контрольованого Росією угруповання «ДНР» комендантську годину не скасовували.

На 19 квітня в ОРЛО – вже 21 випадок COVID-19, в ОРДО – 36. Про це заявили підконтрольні Росії адміністрації на окупованій частині Донбасу. В Україні станом на 19 квітня встановлено 5 449 випадків зараження. У Росії – 42 853. У світі 2 мільйони 338 тисяч. 598 тисяч чоловік перемогли хворобу. 161 тисяча випадків – летальні.

Аж до 28 березня бойовики стверджували, що коронавірусу на окупованій території не фіксували. На даний момент неможливо сказати, чи приховують підконтрольні Росії угруповання інформацію про хворих, або не можуть діагностувати SARS-CoV-2 через відсутність тест-систем.

Відомо також про те, що вслід за Москвою, в угрупованні «ДНР» скасували парад на 9 травня. Точніше, перенесли до «кращих часів».

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