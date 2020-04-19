Папа Римський привітав із Великоднем вірян східних церков

Папа Римський Франциск привітав із Великоднем вірян християнських церков східних обрядів, які святкують цей день цього року 19 квітня за новоюліанським чи юліанським календарем.

Глава Католицької церкви скерував свою думку до «братів і сестер церков Сходу», які сьогодні святкують Пасху, закликаючи разом звіщати, що «Господь воістину воскрес!», повідомляє «Радіо Ватикан».

«Насамперед, у цьому періоді випробування відчуваємо, наскільки великим даром є надія, що народжується з факту воскресіння з Христом. Особливо радію за східні католицькі спільноти, які з екуменічних причин святкують Пасху разом з православними: нехай же це братерство несе утішення туди, де християни є невеликою меншістю», – також побажав папа.

Майже всі християнські церкви східних обрядів, серед них і православні, святкують Великдень не за григоріанським календарем, а за новоюліанським чи юліанським – в останніх двох дата Великодня збігається. Цього року церкви східних обрядів вшановують Великдень 19 квітня; церкви, які користуються григоріанським календарем, святкували його 12 квітня.

В Україні до таких церков східних обрядів належать, зокрема, канонічна помісна Православна церква України, а також Українська греко-католицька церква, що є частиною католицької спільноти, але дотримується східного обряду і юліанського календаря. Крім того, в Україні фактично також діє місцевий підрозділ Російської православної церкви – УПЦ (МП), канонічний статус якої на території України сумнівний.