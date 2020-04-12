Группировка «ДНР» изолировала поселок Новый Свет. На его территории расположена Старобешевская теплоэлектростанция - основной объект, который обеспечивает подконтрольную ОРДО электроэнергией. Сообщает подконтрольная России администрация на оккупированной части Донбасса.
На выезде из поселка по ключевым направлениям устанавливают КПП и вводят пропускной режим въезда. Ограничивается въезд в поселок жителей других населенных пунктов, кроме работников Старобешевской ТЭС. В группировке «ДНР» отметили, что работа магазинов и аптек остается в обычном режиме.
Восточная Правозащитная группа заявляет еще о двух случаях заражения коронавирусом в ОРЛО, ссылаясь на свои источники.
«В г. Ровеньки подтверждено два новых случая заражения коронавирусной инфекцией, это мужчина 42-х лет и женщина 37 лет. Сейчас оккупационные администрации РФ планируют вводить режим изоляции для города, по примеру Антрацита и Красного луча. Местные врачи нам сообщили, что эти два случая заражения случились в ОРЛО. Сейчас идёт процесс установления социальных связей инфицированных», - опубликовали в социальных сетях правозащитники
В Украине по состоянию на 12 апреля установлено 2777 случаев заражения. В России 13584. В мире 1 млн. 778 тысяч. 404 тысячи человек победили болезнь. 108 тысяч случаев – летальны.
- Из-за карантина в России начались перебои с финансированием ОРДЛО, поэтому коммунальные службы оккупационных администраций не могут в полном объеме вывозить бытовые отходы. Об этом сообщает Восточная правозащитная группа, ссылаясь на свои источники.
- В ОРЛО зафиксирован восьмой случай заражения коронавирусом. А в ОРДО – за сегодня 5 новых случаев. Четверо пациентов – люди из числа контактов с ранее инфицированными. Еще одна пациентка – 2 апреля приехала из России. Всего в оккупированной части Донецкой области зафиксировано 18 случаев.
- Группировка «ЛНР» продлила дистанционное обучение в образовательных учреждениях, а также запрет на участие детей в массовых мероприятиях и на работу спортивных секций.
- В оккупированных Хрящеватом и Антраците на блокпостах дежурит так называемая «полиция ЛНР» и казаки. Об этом сообщает группировка «ЛНР»
- В ОРДО призвали верующих воздержаться от посещения храмов в ближайшие выходные.
- В группировке «ДНР» заявили о том, что с 13 апреля временно приостанавливает выезд жителей ОРДО в Россию за российскими паспортами.
- 13 апреля в ОРЛО начнет работать проект «Онлайн-школа #Учимсявместе», которые включают видеуроки для учащихся начальных, средних и старших классов.
Группировка «ЛНР» с 10 апреля закрыла пассажирские перевозки между оккупированной частью Луганщины и Россией. Но эти ограничения не распространились на перевозки пассажиров к пунктам получения российских паспортов на территории России. Их по-прежнему возят группами через российско-украинскую границу!
По правилам, которые установили в апреле оккупационные администрации Донецка и Луганска, все, кто приезжает на их территорию, должны пройти 14-дневную самоизоляцию. Оказалось, это не касается тех, кто прокатился за российским паспортом. В Ростовской области, пишет российская «Новая газета», жители уже возмущаются: почему у россиян карантин, а украинцы спокойно перемещаются по их региону?
Читайте в материале: Российское гражданство важнее карантина: из ОРДЛО группами возят за паспортами
- В Украине по состоянию на 10 апреля установлено 2203 случая заражения. В России 11917. В мире 1 млн. 603 тысячи. 355 тысяч человек победили болезнь. 95 тысяч случаев – летальны.
- В ОРДО могут продолжить обучение дистанционно и в мае. Сообщают подконтрольные России администрации на оккупированной части Донбасса. Решение еще не принято окончательно, говорят в группировке «ДНР». Специалисты уже работают над тем, как в этом году провести экзамены и аттестации, если удаленное обучение продлится. 19 марта образовательные учреждения ОРДО перешли на дистанционное обучение.
- В оккупированном Луганске зафиксировали еще один случай коронавируса. Это уже седьмой заболевший в ОРЛО. Об этом сообщает группировка «ЛНР». Также боевики отмечают, что более 150 человек находятся в обсервации в медучреждениях в ОРЛО, а 1880 - на самоизоляции.
- Первый заболевший в ОРЛО коронавирусом выздоровел. Сообщают подконтрольные России администрации на оккупированной части Донбасса. Его уже выписали.
- В ОРДО зафиксировано 16 случаев заражения коронавирусом. 6 из них - за сегодня, 9 апреля. Заявила группировка «ДНР». Пять новых заболевших - это члены семьи (среди них и ребенок) и знакомые ранее инфицированных пациентов в ОРДО. Еще один случай зарегистрирован у пациентки, которая 6 апреля вернулась из Москвы.
- Глава группировки «ДНР» Денис Пушилин заявил, что парад в честь 9 мая пройдет в оккупированном Донецке «несмотря ни на что». В ОРДО рассматривают возможность провести парад без зрителей, а с прямой трансляцией.
- В ОРЛО зафиксировали шестой случай заболевания коронавирусом. Об этом заявили подконтрольные России администрации на оккупированной части Донбасса. Шестой пациент – из оккупированного Должанска (бывший Свердловск). Госпитализировали в больницу «Княгинская» в Хрустальном (бывший Красный Луч).
- Группировка «ДНР» заявила о седьмом случае коронавируса в ОРДО. Пациент вернулся из России 4 апреля и был на самоизоляции. А через два дня обратился за помощью к медикам.
- Пассажирские автоперевозки между ОРЛО и Россией приостанавливаются с 10 апреля. Но эти ограничения не распространяются на перевозки пассажиров к пунктам получения российских паспортов на территории России. Заявили в группировке «ЛНР».
В Украине по состоянию на 9 апреля установлено 1892 случая заражения. В России 8672. В мире 1 млн. 485 тысяч. 330 тысяч человек победили болезнь. 88 тысяч случаев – летальны.
На подконтрольной группировке «ЛНР» территории началась вспышка COVID-19, сообщает «Восточная правозащитная группа» со ссылкой на свои источники. В СБУ говорят, что в Луганске и Кадиевке (Стаханове) умерли 13 человек с признаками коронавируса, а больных ОРВИ на оккупированной части Донбасса – уже 10 тысяч.
Что говорят поддерживаемые Россией группировки «ЛНР» и «ДНР»? Могут ли помочь Донецку и Луганску международные организации? И как поменяется отношение жителей ОРДЛО к Украине после эпидемии?
Об этом в эфире Радио Донбасс.Реалии говорили экс-заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука и блогер, журналист Алексей Фалин.
Текстовая версия эфира: «Мирное население обрекают на самозаражение» – Тука о COVID-19 в оккупации
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- В Украине по состоянию на 8 апреля установлено 1668 случаев заражения. В России 8672. В мире 1 млн. 434 тысячи. 301 тысяча человек победили болезнь. 82 тысячи случаев – летальны.
- Подконтрольные России администрации на оккупированной части Донбасса умалчивают первый летальный случай от коронавируса. Об этом говорят в министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.
«4 апреля в Центральной районной больнице города Амвросиевка умер гражданин, который инфицирован коронавирусом. Этот факт замалчивается, соответствующая медицинская документация изъята», – отмечают в министерстве.
Также в министерстве отмечают, что гражданское население в ОРДЛО лишено надлежащей медицинской помощи.
В ОРДО зафиксирован шестой случай заражения коронавирусом. Пациент приехал 31 марта из Москвы и сразу отправился на самоизоляцию. Но на пятый день обратился за помощью к медикам. Сообщают в группировке «ДНР».
В ОРДО с подозрением на инфицирование коронавирусом взяты под наблюдение еще 10 человек. Об этом заявили подконтрольные России администрации на оккупированной части Донбасса.
Всего под наблюдением в условиях стационарных отделений находится 169 человек, 13867 человек — на самоизоляции.
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Подконтрольная России администрация Луганска утверждает, что тест-системы завезены в ОРЛО «в достаточном количестве», а сотрудники больниц обучены проводить исследования. В сюжете канала боевиков показан мастер-класс по взятию анализов, который лаборанты проводят, как можно понять из сюжета, в больнице на примере сотрудника медучреждения.
«Пациент заходит с направлением, направление берет медсестра. Данные на направлении и на пробирке должны быть идентичны. Затем пациент с признаками COVID-19 в сопровождении лечащего врача отправляется в лабораторию», – говорится в репортаже.
Там отмечают, что обследование делается только в условиях стационара и по назначению лечащего врача. Как сообщали раньше каналы группировки «ДНР», тесты на коронавирус они получили из России. Но до сих пор обе подконтрольные Кремлю группировки нигде не оглашали, сколько у них этих тест-систем.
В Украине по состоянию на 7 апреля установлено 1462 случая заражения. В России 5389. В мире 1 млн. 348 тысяч. 284 тысячи человек победили болезнь. 74 тысячи случаев – летальны.
- В ОРЛО остановлены шахты «Комсомольская» и «Партизанская», в связи с невозможностью подвоза людей. Об этом сообщает Восточная Правозащитная группа.
- В ОРДО зафиксированы еще два случая заражения коронавирусом. Заявляют в группировке «ДНР». Один пациент вернулся из временно неподконтрольного Украине района Луганской области, вторая - из России. Всего в ОРДО зафиксировано 5 случаев заражения COVID-19.
Еще неделю назад в оккупированном Донецке практически не обращали внимание на коронавирус. Здесь работали рынки, кафе, рестораны и торговые центры. Но теперь группировка «ДНР» призналась, что у них есть случаи заражения COVID-19. Как изменилась жизнь людей в ОРДО за это время?
В Украине по состоянию на 6 апреля установлено 1319 случаев заражения. В России 5389. В мире 1 млн. 276 тысяч. 264 тысячи человек победили болезнь. 69 тысяч случаев – летальны.
- Боевики возобновили пропуск наблюдателей СММ ОБСЕ в ОРДЛО. Патрули СММ смогли проехать только после нескольких часов задержек на блокпостах, которые на данный момент под контролем группировки «ЛДНР», сообщается в отчете миссии. С 21 марта группировки «ЛДНР» не пускают наблюдателей ОБСЕ на неподконтрольные украинскому правительству территории.
- За три дня в ОРДО заплатили 1 млн. 27 тысяч рублей (более 358 тысяч гривен) штрафа за нарушения карантина. Об этом сообщает группировка «ДНР».