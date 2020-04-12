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12 квітня 2020, Київ 11:17
Донбас.Реалії

Донецк и Луганск во время пандемии. Живой блог

Ситуация с коронавирусом на подконтрольных группировкам «ЛДНР» территориях

Коротко про головне

На 10 апреля в ОРЛО – уже 8 случаев COVID-19, в ОРДО – 18. Об этом заявили подконтрольные России администрации на оккупированной части Донбасса. В Украине по состоянию на 12 апреля установлено 2777 случаев заражения. В России 13584. В мире 1 млн. 778 тысяч. 404 тысячи человек победили болезнь. 108 тысяч случаев – летальны.

Вплоть до 28 марта боевики утверждали, что коронавируса на оккупированной территории не фиксировали. На данный момент невозможно сказать, скрывают ли подконтрольные России группировки информацию о больных, или не могут диагностировать SARS-CoV-2 из-за отсутствия тест-систем.

На оккупированной территории Луганской и Донецкой областей, по разным оценкам, проживает от 2,5 до 3 миллионов украинских граждан. На время карантина они не могут выехать на свободную часть страны.

Особенностью ситуации в ОРДЛО является также широкое распространение здесь дезинформации из российских СМИ.

Смогут ли луганские и донецкие врачи победить эпидемию? Хватает ли аппаратуры и тестов? Информированы ли жители об угрозе? Радио Донбасс.Реалии собирает здесь важную информацию о ситуации с Covid-19 на оккупированной части востока страны. Мы также настоятельно советуем нашим читателям из ОРДЛО ознакомиться с рекомендациями, как уберечь себя от коронавируса: какой бы ни была политика на территориях, где вы живете, вы можете обезопасить себя сами.

10:06

Группировка «ДНР» изолировала поселок Новый Свет. На его территории расположена Старобешевская теплоэлектростанция - основной объект, который обеспечивает подконтрольную ОРДО электроэнергией. Сообщает подконтрольная России администрация на оккупированной части Донбасса.

На выезде из поселка по ключевым направлениям устанавливают КПП и вводят пропускной режим въезда. Ограничивается въезд в поселок жителей других населенных пунктов, кроме работников Старобешевской ТЭС. В группировке «ДНР» отметили, что работа магазинов и аптек остается в обычном режиме.

09:59

Восточная Правозащитная группа заявляет еще о двух случаях заражения коронавирусом в ОРЛО, ссылаясь на свои источники.

«В г. Ровеньки подтверждено два новых случая заражения коронавирусной инфекцией, это мужчина 42-х лет и женщина 37 лет. Сейчас оккупационные администрации РФ планируют вводить режим изоляции для города, по примеру Антрацита и Красного луча. Местные врачи нам сообщили, что эти два случая заражения случились в ОРЛО. Сейчас идёт процесс установления социальных связей инфицированных», - опубликовали в социальных сетях правозащитники

09:54

В Украине по состоянию на 12 апреля установлено 2777 случаев заражения. В России 13584. В мире 1 млн. 778 тысяч. 404 тысячи человек победили болезнь. 108 тысяч случаев – летальны.

14:52 11.4.2020
  • Из-за карантина в России начались перебои с финансированием ОРДЛО, поэтому коммунальные службы оккупационных администраций не могут в полном объеме вывозить бытовые отходы. Об этом сообщает Восточная правозащитная группа, ссылаясь на свои источники.

19:49 10.4.2020
  • В ОРЛО зафиксирован восьмой случай заражения коронавирусом. А в ОРДО – за сегодня 5 новых случаев. Четверо пациентов – люди из числа контактов с ранее инфицированными. Еще одна пациентка – 2 апреля приехала из России. Всего в оккупированной части Донецкой области зафиксировано 18 случаев.
  • Группировка «ЛНР» продлила дистанционное обучение в образовательных учреждениях, а также запрет на участие детей в массовых мероприятиях и на работу спортивных секций.
  • В оккупированных Хрящеватом и Антраците на блокпостах дежурит так называемая «полиция ЛНР» и казаки. Об этом сообщает группировка «ЛНР»
  • В ОРДО призвали верующих воздержаться от посещения храмов в ближайшие выходные.
  • В группировке «ДНР» заявили о том, что с 13 апреля временно приостанавливает выезд жителей ОРДО в Россию за российскими паспортами.
  • 13 апреля в ОРЛО начнет работать проект «Онлайн-школа #Учимсявместе», которые включают видеуроки для учащихся начальных, средних и старших классов.
19:23 10.4.2020

Группировка «ЛНР» с 10 апреля закрыла пассажирские перевозки между оккупированной частью Луганщины и Россией. Но эти ограничения не распространились на перевозки пассажиров к пунктам получения российских паспортов на территории России. Их по-прежнему возят группами через российско-украинскую границу!

По правилам, которые установили в апреле оккупационные администрации Донецка и Луганска, все, кто приезжает на их территорию, должны пройти 14-дневную самоизоляцию. Оказалось, это не касается тех, кто прокатился за российским паспортом. В Ростовской области, пишет российская «Новая газета», жители уже возмущаются: почему у россиян карантин, а украинцы спокойно перемещаются по их региону?

Читайте в материале: Российское гражданство важнее карантина: из ОРДЛО группами возят за паспортами​

11:17 10.4.2020
  • В Украине по состоянию на 10 апреля установлено 2203 случая заражения. В России 11917. В мире 1 млн. 603 тысячи. 355 тысяч человек победили болезнь. 95 тысяч случаев – летальны.
  • В ОРДО могут продолжить обучение дистанционно и в мае. Сообщают подконтрольные России администрации на оккупированной части Донбасса. Решение еще не принято окончательно, говорят в группировке «ДНР». Специалисты уже работают над тем, как в этом году провести экзамены и аттестации, если удаленное обучение продлится. 19 марта образовательные учреждения ОРДО перешли на дистанционное обучение.
19:10 9.4.2020
  • В оккупированном Луганске зафиксировали еще один случай коронавируса. Это уже седьмой заболевший в ОРЛО. Об этом сообщает группировка «ЛНР». Также боевики отмечают, что более 150 человек находятся в обсервации в медучреждениях в ОРЛО, а 1880 - на самоизоляции.
  • Первый заболевший в ОРЛО коронавирусом выздоровел. Сообщают подконтрольные России администрации на оккупированной части Донбасса. Его уже выписали.
  • В ОРДО зафиксировано 16 случаев заражения коронавирусом. 6 из них - за сегодня, 9 апреля. Заявила группировка «ДНР». Пять новых заболевших - это члены семьи (среди них и ребенок) и знакомые ранее инфицированных пациентов в ОРДО. Еще один случай зарегистрирован у пациентки, которая 6 апреля вернулась из Москвы.
  • Глава группировки «ДНР» Денис Пушилин заявил, что парад в честь 9 мая пройдет в оккупированном Донецке «несмотря ни на что». В ОРДО рассматривают возможность провести парад без зрителей, а с прямой трансляцией.
10:52 9.4.2020
  • В ОРЛО зафиксировали шестой случай заболевания коронавирусом. Об этом заявили подконтрольные России администрации на оккупированной части Донбасса. Шестой пациент – из оккупированного Должанска (бывший Свердловск). Госпитализировали в больницу «Княгинская» в Хрустальном (бывший Красный Луч).
  • Группировка «ДНР» заявила о седьмом случае коронавируса в ОРДО. Пациент вернулся из России 4 апреля и был на самоизоляции. А через два дня обратился за помощью к медикам.
  • Пассажирские автоперевозки между ОРЛО и Россией приостанавливаются с 10 апреля. Но эти ограничения не распространяются на перевозки пассажиров к пунктам получения российских паспортов на территории России. Заявили в группировке «ЛНР».
10:31 9.4.2020

В Украине по состоянию на 9 апреля установлено 1892 случая заражения. В России 8672. В мире 1 млн. 485 тысяч. 330 тысяч человек победили болезнь. 88 тысяч случаев – летальны.

13:50 8.4.2020

На подконтрольной группировке «ЛНР» территории началась вспышка COVID-19, сообщает «Восточная правозащитная группа» со ссылкой на свои источники. В СБУ говорят, что в Луганске и Кадиевке (Стаханове) умерли 13 человек с признаками коронавируса, а больных ОРВИ на оккупированной части Донбасса – уже 10 тысяч.

Что говорят поддерживаемые Россией группировки «ЛНР» и «ДНР»? Могут ли помочь Донецку и Луганску международные организации? И как поменяется отношение жителей ОРДЛО к Украине после эпидемии?

Об этом в эфире Радио Донбасс.Реалии говорили экс-заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука и блогер, журналист Алексей Фалин.


Текстовая версия эфира: «Мирное население обрекают на самозаражение» – Тука о COVID-19 в оккупации

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12:05 8.4.2020
  • В Украине по состоянию на 8 апреля установлено 1668 случаев заражения. В России 8672. В мире 1 млн. 434 тысячи. 301 тысяча человек победили болезнь. 82 тысячи случаев – летальны.
  • Подконтрольные России администрации на оккупированной части Донбасса умалчивают первый летальный случай от коронавируса. Об этом говорят в министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

    «4 апреля в Центральной районной больнице города Амвросиевка умер гражданин, который инфицирован коронавирусом. Этот факт замалчивается, соответствующая медицинская документация изъята», – отмечают в министерстве.

    Также в министерстве отмечают, что гражданское население в ОРДЛО лишено надлежащей медицинской помощи.
19:31 7.4.2020

В ОРДО зафиксирован шестой случай заражения коронавирусом. Пациент приехал 31 марта из Москвы и сразу отправился на самоизоляцию. Но на пятый день обратился за помощью к медикам. Сообщают в группировке «ДНР».

13:28 7.4.2020

В ОРДО с подозрением на инфицирование коронавирусом взяты под наблюдение еще 10 человек. Об этом заявили подконтрольные России администрации на оккупированной части Донбасса.

Всего под наблюдением в условиях стационарных отделений находится 169 человек, 13867 человек — на самоизоляции.

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09:57 7.4.2020

Подконтрольная России администрация Луганска утверждает, что тест-системы завезены в ОРЛО «в достаточном количестве», а сотрудники больниц обучены проводить исследования. В сюжете канала боевиков показан мастер-класс по взятию анализов, который лаборанты проводят, как можно понять из сюжета, в больнице на примере сотрудника медучреждения.

«Пациент заходит с направлением, направление берет медсестра. Данные на направлении и на пробирке должны быть идентичны. Затем пациент с признаками COVID-19 в сопровождении лечащего врача отправляется в лабораторию», – говорится в репортаже.

Там отмечают, что обследование делается только в условиях стационара и по назначению лечащего врача. Как сообщали раньше каналы группировки «ДНР», тесты на коронавирус они получили из России. Но до сих пор обе подконтрольные Кремлю группировки нигде не оглашали, сколько у них этих тест-систем.

09:26 7.4.2020

В Украине по состоянию на 7 апреля установлено 1462 случая заражения. В России 5389. В мире 1 млн. 348 тысяч. 284 тысячи человек победили болезнь. 74 тысячи случаев – летальны.

20:49 6.4.2020
  • В ОРЛО остановлены шахты «Комсомольская» и «Партизанская», в связи с невозможностью подвоза людей. Об этом сообщает Восточная Правозащитная группа.
  • В ОРДО зафиксированы еще два случая заражения коронавирусом. Заявляют в группировке «ДНР». Один пациент вернулся из временно неподконтрольного Украине района Луганской области, вторая - из России. Всего в ОРДО зафиксировано 5 случаев заражения COVID-19.
12:09 6.4.2020

Еще неделю назад в оккупированном Донецке практически не обращали внимание на коронавирус. Здесь работали рынки, кафе, рестораны и торговые центры. Но теперь группировка «ДНР» призналась, что у них есть случаи заражения COVID-19. Как изменилась жизнь людей в ОРДО за это время?

11:02 6.4.2020

В Украине по состоянию на 6 апреля установлено 1319 случаев заражения. В России 5389. В мире 1 млн. 276 тысяч. 264 тысячи человек победили болезнь. 69 тысяч случаев – летальны.

16:38 5.4.2020
  • Боевики возобновили пропуск наблюдателей СММ ОБСЕ в ОРДЛО. Патрули СММ смогли проехать только после нескольких часов задержек на блокпостах, которые на данный момент под контролем группировки «ЛДНР», сообщается в отчете миссии. С 21 марта группировки «ЛДНР» не пускают наблюдателей ОБСЕ на неподконтрольные украинскому правительству территории.
  • За три дня в ОРДО заплатили 1 млн. 27 тысяч рублей (более 358 тысяч гривен) штрафа за нарушения карантина. Об этом сообщает группировка «ДНР».

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