На 10 апреля в ОРЛО – уже 8 случаев COVID-19, в ОРДО – 18. Об этом заявили подконтрольные России администрации на оккупированной части Донбасса. В Украине по состоянию на 12 апреля установлено 2777 случаев заражения. В России 13584. В мире 1 млн. 778 тысяч. 404 тысячи человек победили болезнь. 108 тысяч случаев – летальны.

Вплоть до 28 марта боевики утверждали, что коронавируса на оккупированной территории не фиксировали. На данный момент невозможно сказать, скрывают ли подконтрольные России группировки информацию о больных, или не могут диагностировать SARS-CoV-2 из-за отсутствия тест-систем.

На оккупированной территории Луганской и Донецкой областей, по разным оценкам, проживает от 2,5 до 3 миллионов украинских граждан. На время карантина они не могут выехать на свободную часть страны.

Особенностью ситуации в ОРДЛО является также широкое распространение здесь дезинформации из российских СМИ.

Смогут ли луганские и донецкие врачи победить эпидемию? Хватает ли аппаратуры и тестов? Информированы ли жители об угрозе? Радио Донбасс.Реалии собирает здесь важную информацию о ситуации с Covid-19 на оккупированной части востока страны. Мы также настоятельно советуем нашим читателям из ОРДЛО ознакомиться с рекомендациями, как уберечь себя от коронавируса: какой бы ни была политика на территориях, где вы живете, вы можете обезопасить себя сами.