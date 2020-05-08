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8 мая в Украине – День памяти и примирения. В Луганской и Донецкой областях, как и во всей стране, отказались от пышных торжеств в связи с карантином. А вот на оккупированной части Донбасса продолжают готовиться к массовым мероприятиям. И хотя парад ко «Дню победы» 9 мая отменен, без торжества в ОРДЛО не обойдется – рассказываем, что там планируют.

Парад в ОРДЛО отменили сразу же после такого же решения в России. Хотя до этого в оккупированных Донецке и Луганске заявляли, что во всю готовятся, и никакой коронавирус им не страшен – даже репетицию парада проводили в масках. Но все же карантин внес свои коррективы – парада не будет, как и не будет концертов, которые обычно проводят в ОРДЛО.

В оккупированном Донецке планируется автопробег в 10 утра. Маршрут пробега – 11 км, финишная точка – парк Ленинского комсомола, где машины выстроятся в форме числа 75. Также всех жителей ОРДЛО приглашают принять участие в онлайн-акции «Бессмертный полк» – выставить в окне фотографии своих прадедов и дедов, которые воевали в 1941–1945 годах.

А в 21:00 в оккупированном Луганске обещают салют.

Сегодня же ОРДЛО готовится к «празднику». Города «перекрашиваются в праздничную атмосферу» – заборы красят в оранжево-черный цвет – «георгиевская лента». На улицах появляются стенды и вывески «Не забудем – не простим».

В оккупированной Брянке раздают «георгиевские ленточки» на улице. Везде вручаются медали ветеранам «75 лет победы».

В Луганске станцевали «вальс победы» (все желающие могли записать короткие видео, как они танцуют вальс), а ранее здесь провели личные мини-концерты для ветеранов войны.

В каждом выпуске местного телевидения вот уже порядка полугода показывают историю местного ветерана и то, как к нему с подарками (теперь – во время карантина и в масках) приходят «чиновники».

До начала карантина также показывали школьников, несущих «вахту» на «посту номер один» – возле школьного красного знамени.

Также обязательный элемент телевыпусков местной пропаганды – это выстраивание связок между Второй мировой и нынешней войной: представители оккупационных администраций «путешествуют» от памятника «жертвам карателей» к монументам Славы и обратно, водят туда детей и беспрестанно рассказывают, что и там, и там – «жертвы фашистов».

8 и 9 Мая на территориях, подконтрольных Украине

8 мая в Северодонецке представители Луганской ОГА почтили память павших во Второй мировой войне, возложив цветы к братской могиле «Мемориал славы». Также поступили и в Донецкой ОГА – у мемориального комплекса воинам Второй мировой войны в Святогорске.

А президент Украины Владимир Зеленский посетил поселок Меловое, расположенный на украинско-российской границе в Луганской области, и почтил в мемориальном комплексе «Украина-освободителям» память погибших, возложив цветы у Вечного огня.

Официальных мероприятий в Луганской и Донецкой областях 9-го мая не планируют – в связи с карантином. Хотя не обходится и без тех, кто считает, что праздник со слезами на глазах, как поется в песне «День победы», нужно провести, несмотря на случаи заболевания коронавирусом в восточном регионе. Так «ОПЗЖ» предлагает 9-го мая в 12.00 в каждом городе «возложить цветы к памятникам, а потом посетить каждого ветерана».