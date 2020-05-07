Президенти країн Балтії засуджують Росію за «сумнівні спроби сфальсифікувати історію»

Президенти Литви, Латвії й Естонії 7 травня засудили спроби Росії сфальсифікувати історію, применшити роль Москви у початку Другої світової війни і злочини радянського режиму в країнах Балтії.

У спільній заяві напередодні 75-ї річниці закінчення Другої світової війни лідери Литви, Латвії й Естонії Гітанас Науседа, Егілс Левітс і Керсті Кальюлайд застерегли, що спотворення історії створює небезпеку для світового порядку на основі певних правил.

«Спотворення історичних подій, що призвели до спалаху Другої світової війни та повоєнного поділу Європи, – жалюгідна спроба фальсифікувати історію і поставити під сумнів основи світового порядку», – йдеться в декларації.

Президент Литви Гітанас Науседа заявив, що Росія останнім часом дедалі більше проводить «активну програму історичного ревізіонізму».

За його словами, це особливо помітно, коли Москва намагається виправдати свою роль у підписанні пакту Молотова-Рібентропа 1939 року.

«Однією з цілей нашої спільної заяви є звернути увагу на той факт, що історію неможливо переписати, і тут не діють ніякі терміни давності. Історія – це історія, факти – це факти», – сказав Науседа.

Президент Латвії Егілс Левітс, у свою чергу, заявив, що «фальсифікація історії – це свого роду гібридна війна».

За словами латвійського лідера, єдиний погляд на історію є важливою частиною процесу європейського об’єднання, Європейський парламент може зіграти тут важливу роль.

4 травня у МЗС України повідомили, що міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в телефонних розмовах із колегами з країн Балтії домовлявся, зокрема, про спільний захист історичної правди від спотворень із боку Росії в часи 75-ї річниці закінчення Другої світової війни.