Посол України відмовився брати участь у церемонії в Берліні щодо Перемоги разом із послом Росії

У Міністерстві закордонних справ України повідомили, що посол України у Німеччині Андрій Мельник відмовився від участі у церемонії вшанування завершення Другої світової війни у Берліні сьогодні, 2 травня, спільно з представниками Росії.

«Навіть у найкошмарнішому сні я не міг би собі уявити покладання вінків поруч із представником країни, яка понад шість років веде цинічну і криваву війну на Сході України. Станом на сьогодні 14 тисяч українців було вбито у ході все ще триваючої російської агресії», – цитує МЗС позицію українського посла в Німеччині Андрія Мельника.

Як повідомили в МЗС з посиланням на берлінську газету Tagesspiegel, кілька тижнів тому три посли в Німеччині – України, Росії і Білорусі – отримали запрошення Бургомістра Берліна Міхаеля Мюллера 2 травня 2020 року вшанувати завершення Другої світової війни покладанням вінків. Але, як повідомляється, церемонію було вирішено провести «не поряд із одним з поважних меморіалів міста, а перед непомітним на перший погляд житловим будинком на вулиці Шуленбурґринґ у районі Берлін-Темпельгоф, де у квартирі на першому поверсі цього будинку в останні дні війни був розташований штаб командування 8-ї гвардійської армії СРСР».

Виданню Tagesspiegel Андрій Мельник пояснив, що цінує запрошення очільника Берліна, але не може прийняти його через нинішню агресію Росії проти України.

Збройний конфлікт на Донбасі почався після анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».