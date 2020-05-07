(Друкуємо мовою оригіналу)

Билл Гейтс, основатель компании Microsoft, американский миллиардер, «хочет» под прикрытием пандемии «чипировать людей», чтобы «контролировать их численность». Об этом в своей авторской программе «Бесогон ТВ» сообщил россиянам кинорежисер Никита Михалков.

А президент США Дональд Трамп и госсекретарь США Майк Помпео обвиняют Китай в искусственной разработке коронавируса, несмотря на то, что американская разведка говорит противоположное. Лидеры Китая говорят, что COVID-19 «привезли в Ухань американские военные».

Почему конспирология овладевает всеми нациями и политическими элитами? Как сомнительные теории уже влияют на мировую политику? И какое место занять Украине в новом биполярном мире «США – Китай», который всё отчётливее вырисовывается во время пандемии?

Об этом в эфире Радио Донбасс.Реалии говорили директор Дипломатической академии имени Геннадия Удовенко при МИД Украины Сергей Корсунский и доктор психологических наук, социальный психолог Вадим Васютинский.

– Видите как социальный психолог активизацию конспирологических теорий по всему миру?

Вадим Васютинский: Что касается Украины, особой активизации не вижу. Склонность к конспирологическим объяснениям была всегда. Просто в определенные периоды она обострялась, особенно когда ситуация неясна. Сейчас мы имеем яркий пример этого.

Поскольку для всего мира ситуация с коронавирусом напряженная и актуальная, несколько неожиданная, внезапная и очень динамичная – именно это побуждает к тому, что люди, растерявшись, ищут объяснений, которые их устраивают. Среди них много оригинальных, экзотических, когда есть какие-то темные силы, которые нами управляют, хотят нам навредить, а уж кто именно является этими темными силами – зависит от наших предпочтений.

– Какие конспирологические теории, теории заговоров вам попадались на глаза в Украине?

Вадим Васютинский: Если говорить о войне на Донбассе – то это «заговор темных сил» американских империалистов, или Вашингтона и Москвы. Или что Донбасс – это «арена третьей мировой войны» между двумя лагерями. Либо внутри Украины «олигархи на этом зарабатывают», «Порошенко делает бизнес на крови» и так далее.

Что касается коронавируса, то тут речь, во-первых, идет о его происхождении: мол, это «искусственный вирус», который кто-то придумал, только вопрос – специально выпустили для проверки или случайно он сбежал, и кто собственно автор – китайцы или американцы. Во-вторых, что это – «мировой заговор» под контролем, например, Гейтса, который «хочет регулировать численность населения на Земле». Хотя это меньше у нас популярно, больше говорят, что «власть использует эту ситуацию, чтобы прикрутить гайки или для обогащения».

– Вы видите определенную опасность в новых теориях заговора?

Конспирология – комфортная ситуация для людей, когда они дополняют своё непонимание, незнание уверенностью в том, что они знают, понимают

Вадим Васютинский: Такие конспирологические настроения в истории были, есть и будут. Это в определенной степени комфортная ситуация для людей, когда они дополняют свое непонимание, незнание уверенностью в том, что они знают, понимают. Они принимают те объяснения, которые им по душе, которые их успокаивают, дают уверенность в том, что «я это понимаю». В ситуации с коронавирусом есть определенное обострение, усиление, но оно всё же ситуативное: я не думаю, что эта ситуация с пандемией будет вечной.

Что на самом деле будет способствовать, возможно, распространению этих теорий – это виртуализация нашей жизни: чем больше мы переселяемся в интернет – тем больше там пищи и возможностей для построения самых разнообразных теорий. Мы больше отрываемся от реальности, и это дает свои плоды. В этом плане я считаю, что перспективы не очень хорошие.

– То, что мы сейчас видим в СМИ, – это только верхушка айсберга конспирологических теорий? Ведь сейчас процветает YouTube, соцсети, в которых, неверное, очень много людей выдвигает определенные версии.

Сергей Корсунский: Пандемия, которая сегодня происходит, – это не первый, а, если я не ошибаюсь, четвертый случай за последние 20 лет. Но она принципиально отличается от других, и особенно от достаточно сильной эпидемии «свиного гриппа» в 2008–2009 годах. Именно с тех пор Facebook превратился в мощнейший инструмент распространения информации. Поэтому цифровые технологии, особенно соцсети способствуют тому, что различные версии событий могут быть созданы самими пользователями, – а значит, это неконтролируемый процесс. Потом, используя алгоритмы этих сетей, теории распространяются целевым образом.

Мы видим целевую кампанию, которую проводят Россия и Китай, чтобы запустить в пространство определенные месседжи и влиять на настроение людей

Мы видим целевую кампанию, которую проводят Россия и Китай, чтобы запустить в пространство определенные месседжи и влиять на настроение людей – особенно в Западной Европе и США. Например, YouTube удалил канал Дэвида Айка, известного конспиролога, который распространял информацию о сети 5G, которая якобы «помогает распространению коронавируса». Это один из признаков, когда невозможно терпеть глупости, вносимые людьми: в Британии особенно чувствительные люди поломали несколько станций 5G.

– А почему даже такие культурные, просвещенные нации, как британцы, верят в подобные версии?

Сергей Корсунский: Существует страх, его тяжело побороть. Не имеет значения, в какой стране.

Люди готовы поверить чему-угодно, лишь бы найти простой ответ на вопрос: откуда взялся этот вирус и как его остановить?

Если сейчас проследить внимательно потоки информации, то есть два главных: что эти жесточайшие меры ограничения полезны, правильные, их надо делать, продолжать и т.д., и противоположный – что если внимательно проанализировать все данные и правильно их отфильтровать, соотнести количеству подтвержденных случаев по сравнению не с населением, а с количеством тестов, количеством смертей и их причинами, то окажется, что картина не такая уж страшная и ситуация с этим вирусом придуманная. На самом деле истина, конечно же, посередине, но для того, чтобы это понять, нужно обладать нетривиальным критическим мышлением, логикой и знаниями в специфических областях, которых у людей часто нет. А страх присутствует, и люди готовы поверить чему-угодно, лишь бы найти простой ответ на вопрос: откуда взялся этот вирус и как его остановить? Кажется, что есть простой ответ: во всем виноват, назовите кого хотите, – Гейтс, Сорос, евреи, масоны. Это много раз уже звучало в разных теориях с вирусом и без. Люди легко в них верят, потому что боятся.

– Сейчас обозреватели стали говорить о «новой биполярности» в мире, где конкурируют только Китай и США. То, что это совпало с пандемией – совпадение или закономерность?

Сергей Корсунский: Эта история с вирусом привела к тому, что многие геополитические прогрессы, которые уже развивались, сильно ускорились. Один из них – это противостояние США и Китая, которое мы наблюдаем последние три года.

В декабре завершился процесс переговоров между двумя странами, был найден некий промежуточный вариант, подписан документ, и ситуация вроде бы немного нормализовалась. Но противостояние никуда не делось: Китай ни на йоту не уступил свои позиции по Южно-Китайскому морю, по Тайваню. Китай, конечно же, не может спокойно относиться к тому, как развиваются его торговые отношения с США.

Коронавирус это обострил, потому что сегодня ключевой вопрос, на который избиратели в США в ноябре должны будут дать ответ во время выборов – правильная ли была реакция американской администрации на коронавирус и кто виноват в том, что сегодня США несут самые большие потери? Сейчас развита довольно сильная кампания, утверждающая, что виноват Китай. Никто не сомневается, что коронавирус пришел из Китая. Вопрос в том, природный ли это источник или лаборатория, сознательный шаг или ошибка? Когда был признан масштаб проблемы и как Китай отнесся при этом к мировому сообществу? То, что мы видим, очень сильно обостряет ситуацию, потому что Китай никоим образом не признает свою вину. Вирус действительно походит с китайской территории и это не первый раз: SARS тоже был с территории Китая. Все знают, что коронавирусы живут в летучих мышах, которые в изобилии проживают на территории Китая, вопрос дальше всё-таки в деталях. Есть противоречивые данные, которые говорят, что вирус всё-таки природного происхождения, есть утверждения, близкие к конспирологии, которые очень активно продвигают разными способами в разных сетях, что это искусственно модифицированный вирус, чтобы он мог заражать человека.

– Вы не находите, что китайская власть ведет себя немного странно – не допускает ВОЗ к расследованию происхождения вируса?

Сергей Корсунский: Это несколько странно, мы просто не знаем причин, почему они не допускают и о чем идёт речь. Знаю о том, что администрация США запретила главному санитарному врачу доктору Джереми Адамсу выступать в Конгрессе на слушаниях по этому поводу и давать показания. Конгресс, конечно же, захочет разобраться в деталях происходящего, ведь ущерб экономике колоссальный, количество погибших очень велико, США фактически потеряли свое лицо на международной арене, кода не смогли справится с этим в Нью-Йорке. И Белый дом запретил давать ему такие показания – это тоже, мягко говоря, не совсем корректный шаг, как мне кажется. Когда примешивается политика, мы уже не можем говорить, кто прав, кто виноват. Я думаю, что расследования безусловно должно быть проведено, должен быть найден грамотный механизм. Сегодня просто все действуют, исходя из эмоций.

Нуриэль Рубини предсказал 10 лет жуткой депрессии, которая будет намного хуже, чем Великая депрессия в США 100 лет назад

Ситуация паническая, потому что на днях Нуриэль Рубини, известный экономист, который предсказал предыдущий глобальный кризис, написал разгромную статью, в которой предсказал 10 лет жуткой депрессии, которая будет намного хуже, чем Великая депрессия в США 100 лет назад. Если главный инвестиционный фонд Бархата продает все акции авиационных компаний США (тут надо знать, как устроены США: у них авиация – как автобус), это значит, что он не верит в то, что авиационный рынок восстановится. Вся эта гигантская система ставится под удар. Все будут искать ответы на вопрос «Кто виноват?».

– И кому выгодно, потому что Китай усилился на мировой арене и в политическом, и в экономическом смысле. Российская Федерация выскочила из этой триады среди мировых держав.

Многие страны должны будут сделать выбор, на кого они будут рассчитывать в дальнейшем

Сергей Корсунский: Она давно выскочила, этот процесс продолжается. Российская Федерация никогда и не могла быть равным партнером, все что у нее есть – оружие. Она экономически никаким образом даже близко не могла быть участником триады, кроме как в военной сфере. То, что произошло сейчас, просто расставило все точки над «і». Китай действительно быстро сумел сориентироваться, очень эффективно подавил пандемию у себя на территории, а сейчас развернулся совершенно в противоположном направлении, выступая главным провайдером помощи другим странам. Хотя мы знаем, что есть случаи некачественной поставки тех же масок, медпрепаратов, но то, как он действует, показывает удивительную эффективность их системы. И это большая опасность: когда США вступят в конкуренцию с Китаем в этой сфере, многие страны фактически должны будут сделать выбор, с кем они интеллектуально, мировозренчески, на кого они будут рассчитывать в дальнейшем.

– И Украине придётся сделать выбор?

Украине придется выбирать между США и Китаем в новом биполярном мире

Сергей Корсунский: Украине в том числе, как и многим другим. Но выбор-то у нас не так велик, потому что США является главным провайдером безопасности для нас. Китай очень важен как торгово-экономический партнер, но с точки зрения безопасности мы знаем, что между Китаем и Российской Федерацией существуют очень тесные связи в военной сфере.

Китай очень активно борется за то, чтобы не потерять европейский рынок. Мы будем видеть ожесточенную борьбу. Нам, конечно же, не хотелось бы, чтобы в ней пострадали наши интересы, потому они, конечно же, с Европой и в трансатлантическом измерении.

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