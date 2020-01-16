США і Китай підписали торговельну угоду

США і Китай підписали першу частину торговельної угоди. Офіційна церемонія відбулася в Білому домі 15 січня, підписи під документом поставили президент США Дональд Трамп і віцепрем’єр Держради Китаю Лю Хе.

Документ передбачає збільшення імпорту зі США до Китаю на 200 мільярдів доларів упродовж двох років, а також скорочення американських мит на китайські товари. До угоди додаються положення щодо врегулювання торговельних суперечок.

Угода також регулює захист інтелектуальної власності, збільшення обсягу закупівель американських промислових товарів, сільськогосподарської продукції та енергоносіїв, усунення бар’єрів для американських фінансових послуг, припинення валютних маніпуляцій і відновлення балансу в торговельних відносинах між США і Китаєм.

При цьому багато експортних тарифів, встановлених між двома країнами під час торгової війни, залишаються чинними. Вашингтон має намір зберегти більшість експортних тарифів, щоб використовувати їх на переговорах у майбутньому як важелі тиску.

Трамп назвав торговельну угоду «виправленням помилок» і «неймовірною угодою для США», яка призведе до «стабільного миру в усьому світі».

Домовленість з приводу так званої «першої фази» торгової угоди була досягнута в середині грудня. Незабаром, як очікується, розпочнеться обговорення інших пунктів угоди. Зокрема, планується узгодити подальше зниження мит і обговорити китайські державні субсидії.

Торгові суперечки між Пекіном і Вашингтоном тривають з початку 2018 року. Вашингтон звинувачує китайську владу в протекціонізмі і несправедливому веденні бізнесу. Дональд Трамп раніше ввів додаткові збори на китайську продукцію. Китай зробив аналогічні кроки.

Після підписання угоди США і Китаю, ціна нафти зросла на торгах. Акції на світових фондових ринках 16 січня також показують зростання.