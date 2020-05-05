Протести, заборони, ексватажок угруповання «ДНР». Чи завдасть COVID-19 удар по Кремлю?

Стагнація економіки і обвал цін на нафту серйозно вдарили по Кремлю. Аналітики зауважують, що це не найвдаліший момент, щоб провести поправки до конституції і продовжити Володимиру Путіну термін у влади. А тут ще й епідемія коронавірусу. Суб'єкти Російської Федерації фактично самі вирішують, як реагувати на спалах COVID-19. Чому в регіонах Росії почалися протести, чи є ризик сепаратизму і що сталося з рейтингом російського президента? Це з'ясовували журналісти спеціального проєкту Радіо Свобода «Донбас Реалії».

Північна Осетія

Росія, 20 квітня. У столиці Північної Осетії відбувся справжній бунт проти режиму самоізоляції. Кілька тисяч людей проривалися до будівлі місцевого уряду. Основні меседжі: роботи немає, а в небезпеку коронавірусу вони не вірять. Мітинг тривав декілька годин, до кінця дня поліція розігнала протестувальників. Деякі з них кидали у силовиків каміння. В результаті було затримано 69 людей.

Кремль делегував регіонам право самим вирішувати, як реагувати на пандемію коронавірусу – чи то самоізоляція, чи канікули замість загального карантину.

«Глави суб'єктів Федерації збережуть додаткові повноваження (...). Категорично не можна ухвалювати рішення на емоціях чи під копірку! Те, що виправдано, обґрунтовано в одних регіонах, в інших може лише нашкодити», – заявив російський президент Путін під час онлайн-наради з очільниками регіонів Росії.

Путінська Росія ніколи ще так не була схожа, власне, на Федерацію, як у тижні коронавірусної пандемії.

Чеченська Республіка

Якщо в Північній Осетії ситуація мало не вийшла з-під контролю місцевого керівництва, то, наприклад, в Чечні самі вирішили відгородитися від решти частини країни. Повністю закрили в’їзд до республіки. І навіть ввели комендантську годину.

Рамзан Кадиров, як раніше і Путін, в жовтому костюмі прийшов до коронавірусних хворих. І щодня обговорює, які ще заходи треба вжити для боротьби з епідемією. Щоправда, без маски. Підконтрольне телебачення показує, як Кадиров патрулює вулиці і наказує за підроблені документи на пересування містом «покарати за всією суворістю».

«Те, що відбувається з точки зору коронавірусу і всієї цієї епідемії, безумовно, певний поштовх у бік сепаратизму. По-перше, підливається гас у полум'я ненависті до Москви, яка існує в російських регіонах. За великим рахунком, губернатори вважають, що їх кинули виживати, як вони можуть, а потім ще й збираються запитати, наскільки це успішно у них вийшло. Що, природно, не додає їм любові до Кремля», – припускає ексдепутат Держдуми Росії Ілля Пономарьов.

Ексватажок угруповання «ДНР» і республіка Калмикія

Серед місцевих керівників у Росії є й ті, хто вже має реальний досвід сепаратизму. Дмитро Трапезніков – колишній заступник ватажка «ДНР» Захарченка. У березні він став головою адміністрації столиці регіону Калмикія, міста Еліста. Трапезников був призначений виконувачем обов’язків керівника адміністрації Елісти торік. Упродовж осені місцеві жителі масово протестували проти цього рішення, вимагаючи повернути прямі вибори голови міста. Організатори акцій відзначали, що елістинці нічого не знали про Трапезникова: їм його «привезли», і це обурило людей.

Зараз же в Елісті введений режим надзвичайної ситуації, діє низка унікальних заборон. Зокрема, під час дії режиму надзвичайної ситуації вночі заборонено пересування транспорту, окрім спецмашин. Там це аргументують «неприпустимістю повтору європейського сценарію» з коронавірусом.

«Після 23-ї заборонено переміщатися автотранспорту, там навіть начебто є якісь спеціальні перепустки. Але коли я спілкувався з таксистами, вони говорили – «а на яких підставах нам заборонятимуть їздити?» – розповідає російський журналіст з Елісти Бадма Бюрчієв.

На запитання, чи впливає минуле Трапезникова, а саме той факт, що він був заступником ватажка угруповання «ДНР» Захарченка і певний час виконував його обов'язки, на те, що зараз проявляється в Елісті, Бадма Бюрчієв відповів: «Видно по ньому, що йому простіше, коли різні надзвичайні ситуації і так далі. Він діє більш рішуче і все таке, коли у нього більше повноважень. Але в цілому, як від чиновника, від нього не видно... Дуже багато піару, але якихось результатів ми взагалі не бачимо», – розповів журналіст із російської Елісти.

Кремль завдає удар по собі самому

«Кремль завдає удар по собі самому. Очевидно, ці додаткові повноваження Кремль буде вилучати. Очевидно, це похитне довіру регіональних виборців перед виборами до федерального парламенту», – припускає головний редактор видання «Кавказский узел» Григорій Шведов.

Ростов-на-Дону

Водночас у Ростові-на-Дону черги за пропусками для пересування по місту під час режиму самоізоляції.

Це теж призвело до мітингу під будівлею місцевої адміністрації. Але віртуального. Лайфгак протестного руху в Росії – цифровий бунт в додатку «Розмови» («Разговорчики») «Яндекс-карт». «Нічим годувати сім’ю», «Уряд у відставку» – такі коментарі залишають користувачі навігаторів під віртуальними стінами Кремля.

«Це пов'язано, звичайно, не з величезним «бажанням» надзвичайної ситуації, а з тим, щоб держава в цій ситуації взяла на себе відповідальність і змушена була компенсувати збитки і підтримувати людей, які втрачають роботу», – каже координатор штабу Олексія Навального Ірина Фатьянова.

Саратов

Міністр економічного розвитку Саратовської області Юлія Швакова заявила про те, що заходів, запропонованих російським урядом для підтримки бізнесу на момент розмови було «достатньо». Через ці слова отримала різку критику від саратівського депутата-комуніста Миколи Бондаренка.

«Вам нема чим платити зарплати працівникам? Не треба скаржитися – вам уряд заходи забезпечив! Вам нема за що на карантині жити? Вам уряд забезпечив заходи! От знаєте, були в Росії часи важкіші, але підліших ще не було. Ну збрешіть, я ж знаю, що ви вмієте брехати. Скажіть: доходи на нафту впали. Скажіть: санкції. Ви ж звикли на це посилатися? На якісь треті країни, Україну з Америкою звинуватити. Ви що, хочете голодних запевнити, що вони ситі?» – обурювався він.

Москва

Росія увійшла в цю пандемію, по суті, у стані політичної кризи. Поправки до конституції, які влада сподівалася «схвалити народом», довелося відкласти. Аналітики припускають, що економічна криза по Росії може вдарити сильно. Чи існує вірогідність, що Кремлю не вдасться втриматися у часи турбулентності?

«Дійсно, коронавірус породжує втому, він породжує безробіття, він породжує негаразди. Наскільки люди перенесуть ці негаразди на фігуру першої особи? Ну, «будемо дивитися». Поки практично всі європейські країни, наприклад, в яких вже проводилися соціологічні опитування під час коронавірусу, показують різке, саме різке зростання популярності центральної влади. Під час будь-якої кризи народ прагне гуртуватися навколо вождів, будь-якої влади», – зауважує колишній депутат Держдуми Росії Ілля Пономарьов.

Тим часом, у Росії рівень довіри до президента впав до мінімуму за останні 14 років. Згідно з даними Всеросійського центру вивчення громадської думки, в кінці квітня Путіну як політику довіряли всього трохи більше від 28 відсотків опитаних росіян.

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