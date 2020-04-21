Заарештований у Росії «COVID-дисидент» оголосив голодування

У російському регіоні Північна Осетія оголосив голодування в СІЗО так званий «COVID-дисидент» Вадим Чельдієв. Раніше суд заарештував його на два місяці за звинуваченням у нападі на поліцейського, повідомляє проєкт Радіо Свобода Кавказ.Реалії.

Суд також оштрафував активіста на 75 тисяч рублів (це близько 28 тисяч гривень) у справі про фейки щодо коронавірусу. За версією слідства, 18 квітня під час конвоювання Чельдієва до Москви він вдарив одного з поліцейських, що сиділи з ним у машині. Активіст стверджує, що один співробітник поліції вдарив іншого, щоб інсценувати напад.

Опозиційний активіст і колишній оперний співак Вадим Чельдієв неодноразово закликав жителів Північної Осетії до протесту проти чинної місцевої влади. Одним із приводів для його звернень стали запроваджені в регіоні карантинні заходи. Він вважає, що влада завищує число заражених, а саму епідемію називає результатом міжнародної змови, в якій нібито бере участь і російська влада. Саме Чельдієву належить ініціатива провести у Владикавказі масовий неузгоджений мітинг 20 квітня. Місцеві жителі вимагали відставки голови Північної Осетії В'ячеслава Бітарова.

Чельдієв раніше у своїх відеозверненнях без будь-яких доказів стверджував, що влада спеціально заражає людей вірусом, роблячи тести. Він належить до так званих «COVID-дисидентів» – людей, які, всупереч оцінкам Всесвітньої організації охорони здоров’я, вважають загрозу коронавірусної інфекції перебільшеною, вважаючи COVID-19 міжнародною змовою.