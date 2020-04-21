УЄФА закликає європейські ліги дограти призупинені чемпіонати

УЄФА прагне завершити призупинений футбольний сезону у Європі, попри пандемію коронавірусної інфекції. Керівний орган європейського футболу 21 квітня на відеоконфереції з представниками 55 національних федерацій виступив із «наполегливою рекомендацією» дограти призупинені чемпіонати.

УЄФА заявила, що будь-які рішення будуть оголошені після засідання виконавчого комітету організації в четвер, 23 квітня.

Чемпіонати в Європі були призупинені в середині березня, коли коронавірус поширився по всьому континенту.

У Європі станом на 21 квітня зафіксовано близько 107 тисяч смертей через CОVID-19. В Італії, Іспанії та Франції офіційно зафіксовано понад 20 тисяч смертей у кожній країні, у Великій Британії – понад 17 тисяч.

У Німеччині ситуація зі смертністю краща, і бундесліга має стати першою провідною лігою Європи, яка спробує відновити сезон. Очікується, що клуби німецької ліги 23 квітня узгодять 9 травня як дату поновлення матчів.