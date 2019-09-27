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Александр Захарченко, Игорь Плотницкий, Дмитрий Трапезников. Всем им довелось побывать во главе так называемых группировок «ДНР» и «ЛНР». Но дальнейшая их судьба сложилась по-разному. И если Игорю Плотницкому удалось просто исчезнуть где-то на просторах необъятной России, то последнее, что в своей жизни увидел Захарченко, - вывеску донецкого кафе «Сепар». Выбился из ряда Дмитрий Трапезников, который неожиданно стал главой российского города Элиста.

Элиста - самый большой город и столица Республики Калмыкия, входящей в состав Российской Федерации. Население города - чуть больше ста тысяч человек, это приблизительно население Енакиево и немногим больше Константиновки на Донбассе.

Именно выходцем из Донбасса стал новый глава Элисты Дмитрий Трапезников. Неожиданно для всех о его назначении сообщил глава Калмыкии Бату Хасиков. Как сказал сам Хасиков, «Трапезников - «человек в теме» и «антикризисный менеджер».

«Его огромный опыт работы в крайне сложных условиях «Донецкой народной республики», несомненно, будет полезен (в Элисте - ред.)», - написал Хасиков.

Антикризисный менеджер в Калмыкии, вероятно, нужен: в Российском рейтинге социально-экономического положения регионов с 2017 по 2019 год Калмыкия держится на 79-80 месте среди 85* (*включая Крым).

Если не считать нескольких дней во главе группировки «ДНР», пост главы Элисты все-таки самый высокий в карьере Трапезникова. В Донецке еще в 2005 году он возглавлял фан-клуб футбольного клуба «Шахтер», а с 2010 по 2012 был заместителем главы районного совета Петровского района Донецка. А на бизнес поприще он успел отметится во главе Торгового дома «Укоопвнешторг», который, согласно каталогу украинский предприятий за 2013 год, занимался, кроме прочего, импортом и экспортом варенья и джемов, меда, грибов.

А в руководстве группировки «ДНР» при её главе Александре Захарченко Трапезников играл не последнюю роль. Командир незаконного вооруженного формирования «Восток» Александр Ходаковский еще в 2017 году писал, что Трапезников подготовил план по его (Ходаковского) дискредитации как одного из возможных лидеров во главе «ДНР». А самого Трапезникова Ходаковский называл серым кардиналом «ДНР» и обвинял в организации схем по собственному обогащению в сотрудничестве со структурами, связанными с беглым украинским олигархом Александром Курченко, которого считают куратором экспорта из ОРДЛО.

А вот как о конкуренте Трапезникова в руководстве «ДНР» говорили о так назваемом министре доходов и сборов Александре Тимофееве (известном как «Ташкент»). Но возможная конкуренция с «Ташкентом» не помешала Трапезникову записать с ним совместное видеообращение после гибели Захарченко в 2018 году.

Тогда Трапезников заявлял, что раскол в «ДНР» гибелью Захарченко внести не удалось, а ситуация остается под контролем. Тогда же он и стал главой «ДНР», но через неделю был смещен с этого поста, а его место занял Денис Пушилин.

Возможно подобный антикризисный менеджмент востребован в Калмыкии, ведь там на недавних выборах главы региона позиции «единоросса» Хасикова были достаточно шаткие, и удержать их удалось благодаря расколу в коалиции его противника, кандидата КПРФ Намсыра Манджиева. Во всяком случае, как передают местные СМИ, Трапезников уже пообещал навести «жесткий порядок».

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу. Якщо ви живете в ОРДЛО і хочете поділитися своєю історією – пишіть нам на пошту Donbas_Radio@rferl.org, у фейсбук чи телефонуйте на автовідповідач 0800300403 (безкоштовно). Ваше ім'я не буде розкрите).