(Друкуємо мовою оригіналу)

Вывоз Россией угля из ОРДЛО, по данным Министерства по вопросам временно оккупированных территорий, – это отработанная схема, которая работает с 2017 года. Ежегодно вывозится почти три миллиона тонн, уточнил министр Вадим Черныш. Что происходит с черным золотом из неконтролируемых территорий части Донбасса? Об этом в эфире говорили блогер, дончанин Денис Казанский и заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Грымчак.

– Денис, министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш заявил: «Россия ежегодно вывозит из неподконтрольной территории Донбасса около 2,8 миллиона тонн угля. Цена составляет уровня 100 долларов за тонну, это примерно 280 миллионов долларов». По его словам, россияне таким образом пытаются найти источники для финансирования так называемых администраций. Большинство шахт осталось на оккупированной территории. На пятый год войны они функционируют?

Денис Казанский: Какие-то функционируют, какие-то – нет. Там ситуация очень разная и эта цифра мне кажется очень маленькой. Раньше там добывались намного больше угля. Три миллиона тонн – одна шахта «Комсомолец Донбасса» раньше могла в год столько нарубить. Понятно, что там дела плохи, но мне казалось, что не настолько. Я не знаю, откуда у Черныша такие данные.

Думаю, точные цифры известны только тем, кто непосредственно там участвует. Официальных цифр нет и направить куда-то запрос нельзя.

Многие шахты закрылись, их просто уничтожили: в Енакиево, в Горловке тоже. Многие другие шахты стали работать хуже, в Макеевке половина шахт не работает. В Луганской области тоже тяжелая ситуация. В то же время, насколько мне известно предприятия «Свердловантрацит» и «Ровенькиантрацит» – самые лакомые куски, которые остались в Луганской области. В Макеевке объявляли, что они нарубили миллион тонн. Не знаю, стоит ли верить этой цифре. Должно быть больше угля.

Ничего не вкладывая в угледобывающие предприятия, получив их абсолютно бесплатно, Россия выжимает из них ресурсы

Вопрос в том, сколько они вывозят в Россию. Думаю, что больше. Дальше они снабжают этот уголь российскими документами и он может идти куда угодно. Думаю, в основном он идет на экспорт, потому что России уголь не нужен.

Экономическая модель этой схемы работает только потому, что это очень дешевый уголь. Они ничего не вкладывая в угледобывающие предприятия, получив их абсолютно бесплатно, просто забрав, выжимают из них ресурсы. Людям платят мало, меньше, чем раньше, с большими задержками, могут и не заплатить. Сколько это будет в таком виде работать, сложно сказать.

– Данные, которые наводит Черныш, откуда можно более ли менее достоверную статистику взять?

Юрий Грымчак: Достоверной и стопроцентной информации у нас нет. Оценка близка к истине, но она меняется и добыча угля падает. Шахты закрываются. У части людей, которые там работали, неполный рабочий день, упали заработные платы.

Эксплуатируя наши недра, Россия получает средства для того, чтобы, в том числе выделять деньги на закупку оружия

Плюс, на территории ОРДЛО действует две электростанции, которые работают на угле – Старобешевская и Зуевская. До января 2017 года все предприятия, которые эксплуатируются, были в оперативном управлении наших предприятий, находящихся на подконтрольной территории Украины. Тут проводились все расчеты, платились деньги в бюджет. Но перекрыв эту деятельность, Украина понесла убытки. И сегодня эксплуатируя наши недра, Россия получает средства для того, чтобы, в том числе выделять деньги на закупку оружия.

– Министр иностранных дел Павел Климкин в связи с этими данными о продаже угля из ОРДЛО Россией сказал, что Украина будет инициировать международное расследование по поводу таких поставок. Насколько реально такое расследование?

Юрий Грымчак: У нас есть международные организации, которые могут проводить такие расследования. Но здесь интереснее должны быть последствия расследования. Если будет подтверждено, что часть угля идет из оккупированной территории и поставляются на мировой рынок, то Украина может выйти з предложением запретить поставки угля из России для всех стран Евросоюза или стран НАТО, или большего количества стран.

Цифра, которую озвучил Вадим Черныш, может быть и меньше, но ее мы можем доказать, чтобы когда-нибудь можно было выставить счет России за то, что они использовали недра Украины без нашего разрешения.

– Вы недавно заявляли, что Украина стремится разорвать с Россией около 40 двухсторонних договоров. На какой стадии этот процесс?

Юрий Грымчак: Да, это была позиция Министерства иностранных дел Украины, что мы готовим расторжение международных и межправительственных договоров.

Про общее использование Азовским морем договора 2003 года после нападения на наши корабли, готовится или уже поданный иск про нарушение морского права, также подан иск про нарушение строительства Керченского моста, поскольку оно было с нарушениями.

– Ринат Ахметов на оккупированной территории что-то контролирует в плане шахт?

Говорят, что часть угля вывозится из оккупированной территории к Ахметову на шахты в Ростовской области

​Денис Казанский: Не могу сказать точно. На этот счет есть разные мнения. Ринат Ахметов не признается. Кто-то считает, что контролирует. Говорят, что часть угля вывозится из оккупированной территории к нему на шахты в Ростовской области, он давно их контролирует. И якобы с помощью этих шахт легализуется уголь из ОРДЛО. Но я не могу утверждать, что это именно так и происходит.

Его влияние на той территории значительно меньше, чем было даже в первые годы войны, его предприятия отжал другой олигарх – Курченко.

– Почему именно Курченко? Зачем брать человека из команды Януковича?

Денис Казанский: Человек, который этим занимается, автоматически становится невыездным. С точки зрения международного права он преступник. Кто согласится на такую роль? А Курченко, я так думаю, изначально на эту роль согласился здесь и вместе с Януковичем уехал, и перешел к российским силовикам, которые его используют. У него уже особо нет выбора, ему сказали этим заниматься.

– Возвращаясь к теме шахт, которые частично работают. Есть какая-то формализация собственности?

Денис Казанский: Есть компания «Внешторгсервис», которая зарегистрирована в Южной Осетии. Она взяла в управление эти территории. ОРДЛО можно рассматривать как колонию, которой официально управляет не Российская Федерация, а эта компания. Она взяла в оборот самые главные активы, их эксплуатирует и на этом наваривается.

– Рано или поздно Украина станет единой, и эта территория вернется. Какое будущее может ожидать шахты, которые сейчас под оккупацией?

Денис Казанский: Шахта ведь шахте рознь. Есть шахты, в которых запаса угля на сто лет. А есть шахты, у которых пласты истощены. В основном их поддерживали за счет дотаций, чтобы они не закрылись и люди не потеряли работу. Зачастую в них искусственно поддерживали жизнь. Некоторые шахты придется закрыть, потому что они исчерпают запасы, станут нерентабельными.

Я сторонник того, чтобы всю угольную отрасль передать в частные руки, нерентабельные шахты должны закрыться, а рентабельные будут работать так, как сейчас шахты Ахметова. Насколько я знаю, у него все хорошо.

– По мнению господина Черныша, Россия пытается найти источники для финансирования так называемых «властей» группировок «Л/ДНР». Для Москвы это действительно настолько финансово тяжеловато, что приходится изыскивать любые пути?

Россия выделяет миллиарды на содержание территорий, доходит половина или треть, а остальное расходится по кураторам

​Денис Казанский: Тема финансирования этой черной дыры настолько запутана и сложна, ее тяжело описать простыми словами. С одной стороны, для России это обуза. С другой стороны, огромное количество людей в России хорошо прикуривает с этой темы. Скорее всего страдают российские налогоплательщики. Россия выделяет миллиарды на содержание территорий, доходит половина или треть, а остальное расходится по этим кураторам. Россия же и вывозит оттуда.

Я бы остерегался таких однозначных заявлений по поводу финансирования. И я не думаю, что для России это прямо такой непосильный груз, это несколько миллиардов долларов. Мы можем только гадать. Предполагаю, Россия финансирует эту территорию, а уголь уже является бонусом, который оттуда вывозится и разворовывается.

– Можно ли исключать, что этот уголь, вывозимый из ОРДЛО, в итоге оказывается не только в Турции, а и в Украине?

Денис Казанский: Да где угодно, может быть и в Украине. Он же заходит сюда как российский уголь.

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​(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу. Якщо у вас є тема для публікації чи відгук, пишіть нам: Donbas_Radio@rferl.org)