Ростовські шахти як новий шлях українського вугілля на світовий ринок

Наприкінці червня чеська енергетична компанія E.Connect Assets, якою керував колишній український держслужбовець Володимир Зіневич, оголосила про купівлю двох шахт – «Ростовської» та «Замчаловської». Обидві знаходяться в Ростовській області Росії. Компанія займається постачанням та транзитом електроенергії до Європи, України, Білорусі та Росії. Її офіси розташовані в словацькому Кошице, Празі та Києві.

До 26 червня 2018 року кінцевим бенефіціаром філії компанії «Е.Коннект» (Україна) був Володимир Зіневич, колишній керівник державного підприємства «Укрінтеренерго». У 2015 році, перебуваючи на цій посаді, він опинився в центрі скандалу через вугілля з Південно-Африканської Республіки. Тоді на Зіневича завели кримінальну справу.

Станом на зараз кінцевим вигодонабувачем української філії є її колишній керівник Василь Данилів, а також його колега по Раді директорів E.Connect Марєк Кухта.

У компанії стверджують, що російські шахти потрібні для видобутку вугілля, проте окремі експерти припускають, що основним мотивом купити копальні було їхнє географічне розташування, а не запаси корисних копалин.

Президент Центру глобалістики «Стратегія ХХІ»​ Михайло Гончар не має сумнівів, що російські шахти можуть бути прикриттям для постачань вугілля з окупованих територій.

«Це так звана bypass-схема, яка виглядає абсолютно легально з точки зору міжнародних норм, оскільки є чеська фірма, є російський партнер, який наче як має власний ресурс вугілля. А насправді під цим ховається схема легалізації експорту вугілля з окупованих Росією територій українського Донбасу», – стверджує він.

За даними фахівця, вуглевидобуток в Ростовській області наразі в занепаді, і шахти там неспроможні забезпечити експорт.

«Росія не церемонилася зі своїми шахтарями, своїм вуглевидобутком у давно збитковому для неї регіоні Ростовської області. Там лишилось лише кілька шахт, які, до того ж, були куплені, приватизовані свого часу Ахметовим», - каже експерт.

При цьому сама локація шахт в області, що межує з Україною, може бути зручною для транзиту вугілля з окупованих територій, припускає Гончар.

«Розташування дуже зручне з точки зору того, щоб через неконтрольований кордон переміщувати контрабандним шляхом вугілля з окупованих територій і в такий спосіб цілком легально продавати на ринках країн Європейського союзу. Росія традиційно експортує своє вугілля, в тому числі в Європу. На рік це приносить десь 15-18 мільярдів доходу від експорту вугілля», – рахує експерт.

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На думку Гончара, Кремль може бути зацікавлений в такій схемі, тому що вона дозволить створеним ним формуванням, які захопили окремі частини Донецької та Луганської областей України, самостійно себе утримувати за рахунок природних ресурсів.

Це один з варіантів: маєте вугіллячко, ми забезпечуємо канал – заробляйте

«Москва давно прагне перевести «ДНР» та «ЛНР» на самофінансування та самозабезпечення. Це один з варіантів: мовляв, маєте вугіллячко, ми забезпечуємо легальний канал – заробляйте та утримуйте себе самі. Тому тут є підґрунтя для серйозної уваги з боку спецслужби, в даному випадку України та Чехії», – припускає експерт.

За даними Державної фіскальної служби, з початку 2018 року Україна імпортувала понад 11 мільйонів тонн вугілля на 1,5 мільярди доларів, тоді як на експорт пішли менше ніж 50 тисяч тонн.

Зі свого боку, керівник програм аналітичного центру DixiGroup Роман Ніцович нагадує, що наразі українське законодавство не забороняє завозити вугілля з Росії.

«(Енергетична компанія – ред.) ДТЕК, в якого теж є певні активи в Ростовській області, є там шахти – вони офіційно завозять вугілля зі своїх шахт для потреб теплових електростанцій, якими вони оперують. Порушення дійсно може бути у випадку, якщо буде встановлене походження цього вугілля, що воно не з тих шахт, які в Росії знаходяться, а з окупованих територій», – припускає Ніцович.

Однак для цього, додає він, до відповідних заходів із перевірки повинні вдаватись працівники митниці та Служби безпеки України.

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«Щодо того, де це вугілля може використовуватись – треба дивитись на власників, на їхні бізнесові зв’язки. Якщо вони захочуть, можуть пропонувати це вугілля в тому числі на українському ринку», – припускає він.​

Водночас компанія E.Connect зреагувала на версію про транзит вугілля з окупованих територій.

«Вугілля антрацит класу А, з яким планує працювати Група, буде видобуватись виключно на шахтах, які знаходяться у власності E.Connect Assets – шахтах «Ростовській» та «Замчалівській». Інформація про можливу участь Групи компаній в схемах перепродажу вугілля «ДНР» та «ЛНР» не відповідає дійсності», – сказано в офіційному повідомленні компанії.

Як стверджує компанія, запаси шахти «Ростовська» складають 40 мільйонів тонн, виробнича потужність – 600 тисяч тонн на рік. Зараз із неї відкачують воду та планують відновити роботу копальні в другому-третьому кварталі цього року.

Щодо шахти «Замчалівська» компанія заявляє про обсяг запасів 27,45 мільйонів тонн вугілля марки А, виробнича потужність – один мільйон тонн на рік. Відновити роботи на ній E.Connect планує також цього року.

На прохання Радіо Свобода прокоментувати ситуацію в компанії поки що не відповіли.

У 2017 році прем'єр-міністр Володимир Гройсман нарікав на те, що «вугільна блокада», якою учасники бойових дій на Донбасі перекрили постачання вугілля з окупованих територій, змушує Україну закуповувати вугілля або в Росії, або в США.