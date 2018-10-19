620 метрів під землею: як знімають унікальний проект про шахту

У вагоні електровоза шахтарі вимикають ліхтарі, і ми їдемо в повній темряві. Через шум старого транспорту чути далекий гуркіт інших машин і легке дзюрчання води. Втрачається орієнтація в часі і просторі, і здається, що ми їдемо цілу вічність. Ми приїхали на шахту «Південнодонбаська №1» біля містечка Вугледар, щоб побачити повний цикл видобування вугілля. А найголовніше – поговорити з тими, для кого спуск на 620 метрів у шахту – це не пригода, а повсякденність: шість чи більше годин, день за днем, керуючи гігантським комбайном чи видовблюючи вугілля з породи відбійним молотком там, де висота стелі не більша від метра. А потім з висоти 80 метрів скипового стволу майже побачити околиці окупованого Донецька, що ховаються в димці осіннього повітря.



Спільно з київською імерсивною VR-студією New Cave Media Радіо Свобода готує інтерактивний проект про роботу шахти, в якому за допомогою ілюстрацій, відео-360, а також звичайних фото та відео глядач зможе дізнатися, як працює типова донбаська шахта, та чим живуть її працівники.

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