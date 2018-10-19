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19 Жовтень 2018, Київ 21:47
Фотогалереї

620 метрів під землею: як знімають унікальний проект про шахту

У вагоні електровоза шахтарі вимикають ліхтарі, і ми їдемо в повній темряві. Через шум старого транспорту чути далекий гуркіт інших машин і легке дзюрчання води. Втрачається орієнтація в часі і просторі, і здається, що ми їдемо цілу вічність. Ми приїхали на шахту «Південнодонбаська №1» біля містечка Вугледар, щоб побачити повний цикл видобування вугілля. А найголовніше – поговорити з тими, для кого спуск на 620 метрів у шахту – це не пригода, а повсякденність: шість чи більше годин, день за днем, керуючи гігантським комбайном чи видовблюючи вугілля з породи відбійним молотком там, де висота стелі не більша від метра. А потім з висоти 80 метрів скипового стволу майже побачити околиці окупованого Донецька, що ховаються в димці осіннього повітря.

Спільно з київською імерсивною VR-студією New Cave Media Радіо Свобода готує інтерактивний проект про роботу шахти, в якому за допомогою ілюстрацій, відео-360, а також звичайних фото та відео глядач зможе дізнатися, як працює типова донбаська шахта, та чим живуть її працівники.
Під землею лише ліхтарі шахтарів та поодинокі прожектори є джерелами світла
1 Під землею лише ліхтарі шахтарів та поодинокі прожектори є джерелами світла
Вугілля видобувають у лаві &ndash; комплексі тунелів та машин. На шахті &laquo;Південнодонбаська №1&raquo; пласти мають висоту всього близько одного метра. Згори і знизу кожен пласт оточений породою, непридатною для переробки
2 Вугілля видобувають у лаві – комплексі тунелів та машин. На шахті «Південнодонбаська №1» пласти мають висоту всього близько одного метра. Згори і знизу кожен пласт оточений породою, непридатною для переробки
Шахтарі у хвилини перепочинку
3 Шахтарі у хвилини перепочинку
Такими комбайнами здійснюється прохід ґрунту: робляться та розширюються нові тунелі
4 Такими комбайнами здійснюється прохід ґрунту: робляться та розширюються нові тунелі
Черга шахтарів біля клітки ліфту. Він опускає людей на 355 метрів під землю. Найнижча ж точка шахти &ndash; 620 метрів
5 Черга шахтарів біля клітки ліфту. Він опускає людей на 355 метрів під землю. Найнижча ж точка шахти – 620 метрів
Вугілля підіймається зі збагачувальної фабрики до бункерів, де його зберігають до моменту завантаження у вагони
6 Вугілля підіймається зі збагачувальної фабрики до бункерів, де його зберігають до моменту завантаження у вагони
На збагачувальній фабриці вугілля механічним способом сортується за сортами, і відбувається відсіювання непридатної для використання породи
7 На збагачувальній фабриці вугілля механічним способом сортується за сортами, і відбувається відсіювання непридатної для використання породи
Приміщення збагачувальної фабрики вкриті шаром вугільного пилу
8 Приміщення збагачувальної фабрики вкриті шаром вугільного пилу
Тим часом у &laquo;ламповій кімнаті&raquo; (так її називають на шахті) новій зміні шахтарів видається комплект індивідуального обладнання
9 Тим часом у «ламповій кімнаті» (так її називають на шахті) новій зміні шахтарів видається комплект індивідуального обладнання
Кожна зміна триває шість годин. Таким чином, шахта працює майже без перерв. Зупиняється підприємство лише чотири дні на рік: День шахтаря, Великдень, Трійця і Новий рік
10 Кожна зміна триває шість годин. Таким чином, шахта працює майже без перерв. Зупиняється підприємство лише чотири дні на рік: День шахтаря, Великдень, Трійця і Новий рік
Домашнім улюбленцям також знайшлося місце на підприємстві
11 Домашнім улюбленцям також знайшлося місце на підприємстві
Багато де, від кабінетів начальства до цехових приміщень, можна побачити православні ікони та тематичні календарі
12 Багато де, від кабінетів начальства до цехових приміщень, можна побачити православні ікони та тематичні календарі
Із диспетчерської здійснюється оперативне управління всіма виробничими процесами на шахті
13 Із диспетчерської здійснюється оперативне управління всіма виробничими процесами на шахті
Головний вхід до підприємства
14 Головний вхід до підприємства
Із скипової вежі, яка піднімає вугілля на поверхню, відкривається чудовий донбаський краєвид
15 Із скипової вежі, яка піднімає вугілля на поверхню, відкривається чудовий донбаський краєвид
На лісопилці йде підготовка кріплень для тоннелей шахти
16 На лісопилці йде підготовка кріплень для тоннелей шахти
В ремонтному цеху працівники відновлюють поламані механізми та машини
17 В ремонтному цеху працівники відновлюють поламані механізми та машини
Раніше їх відправляли на донецькі заводи, тепер вимушені робити більшість робіт своїми силами
18 Раніше їх відправляли на донецькі заводи, тепер вимушені робити більшість робіт своїми силами
Деталі беруть, у тому числі, й зі старих механізмів
19 Деталі беруть, у тому числі, й зі старих механізмів
Краєвид на вугільні бункери, терикон із відпрацьованою породою та різні цехи підприємства
20 Краєвид на вугільні бункери, терикон із відпрацьованою породою та різні цехи підприємства

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