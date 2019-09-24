Проєкт Радіо Свобода «Шахта-360» потрапив до шорт-листа міжнародного конкурсу

Спеціальний проєкт української служби Радіо Свобода та студії New Cave Media «Шахта-360. Очима гірника» потрапив у шорт-ліст престижної міжнародної премії The Lovie Awards у категорії «Інтернет-відео/Віртуальна реальність та відео 360/ Найкращий досвід-оповідь».

Проєкт розповідає про тяжку роботу шахтарів під землею та про те, як узагалі влаштований видобуток вугілля на сучасній українській шахті. Для цього оператори разом із гірниками пройшли по всьому ланцюгу видобутку та переробки вугілля із камерою-360, яка дозволяє глядачеві «рухати» зображення і роздивитися все навколо – від диспетчерської до вугільної лави.

Зйомки проекту відбулися торік на шахті «Південнодонбаська №1», що розташована біля міста Вугледар Донецької області, на підконтрольній урядові України території. Автори проєкту намагалися не тільки показати, як видобувається вугілля на Донбасі, але і поспілкуватися з гірниками.

Цього року премія The Lovie Awards вже увосьме вручатиметься найкращим проєктам у сегменті європейської інтернет-спільноти. Як зазначають її організатори, «це найбільш престижна та єдина загальноєвропейська премія, що відзначає майстерність в інтернеті».

Автор української служби Радіо Свобода вже перемагав у премії The Lovie Awards 2014 року. Відзнаку у категорії «Інтернет-відео» за відео з верхівки новорічної ялинки на Майдані під час протестів 8 грудня 2013 року отримав фотограф Андрій Дубчак.

Наразі проєкт «Шахта-360» бореться за дві нагороди, що вважаються одними із найпрестижніших в європейській інтернет-спільноті: The Lovie Award та The People’s Lovie Award. Якщо в першій переможців визначають члени Міжнародної академії цифрових мистецтв та наук (IADAS), то в другій – голосують самі інтернет-користувачі. Проголосувати за проєкт «Шахта-360» можна на сайті премії до 3 жовтня цього року включно.