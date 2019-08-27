«Донбас: Чорне Золото» – в Американському домі відкрилась фотовиставка про шахтарську працю

В Американському домі у Києві відкрилась фотовиставка Сергія Коровайного «Донбас: Чорне Золото», створена у партнерстві із Радіо Свобода та New Cave Media в рамках інтерактивного проекту «Шахта 360. Очима гірника». Проект розповідає про будні шахти «Південнодонбаська 1», що знаходиться біля міста Вугледар, Донецької області.

Окрім фоторобіт автора, на виставці представлені документальні відео, створені за допомогою спеціальної камери з кутом огляду 360°. Окуляри віртуальної реальності дозволяють максимально зануритись в шахтарські будні. Без будь-якої небезпеки для здоров'я глядач може побачити все очима шахтаря – від технологічних приміщень на поверхні до підземних тунелів у пів метра висотою.

Сергій Коровайний – фотожурналіст, візуальний сторітелер. У 2018 році повернувся в Україну із США, де він навчався на магістерській програмі з Visual Storytelling як стипендіат Програми імені Фулбрайта. Працює з фотографією, відео та технологіями віртуальної реальності. Як фотожурналіст працював із українськими та міжнародними медіа: Радіо Вільна Європа / Радіо Свобода, KyivPost, The Ukrainians, Astana Times, а також як візуальний сторітелер співпрацював із ООН, ОБСЄ, Американською торговельною палатою в Україні, Британською Радою, Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ).