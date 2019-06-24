Страйкує «Шахта-360» – місце зйомок унікального проекту

У Вугледарі Донецької області гірники державного підприємства «Шахтоуправління «Південнодонбаське-1» відмовляються спускатися в забій. Вони вимагають виплатити 200 мільйонів боргу із зарплати, який накопичився на шахті. Ця шахта – та сама, де знімався унікальний проект «Шахта-360 очима гірника» – віртуальна подорож під землю за допомогою камер-360, яку здійснили Радіо Свобода та студія New Cave Media у вересні 2018-го. Директор держпідприємства «Шахтоуправління «Південнодонбаське-1» Володимир Коломієць розповів в ефірі Радіо Донбас.Реалії, що там зараз відбувається.

– Розкажіть, як так вийшло, що накопичилася така велика заборгованість?

– Вона накопичилася за минулий рік і частину поточного. Ми відвантажували вугілля через державне підприємство у складі Міністерства вугільної промисловості, яке називається «Держвуглепостач». Звідти ми повинні були отримувати гроші. Все по закону і по тій схемі, яка була відпрацьована за багато років. Вугілля ми туди віддавали, а гроші назад не отримували. У людей терпець урвався. Таких боргів вже накопичилося близько 200 мільйонів гривень. Якщо бути чесним, попередня організація, яка називалася «Вугілля України» заборгувала нашому підприємству понад 36 мільйонів гривень. В цілому ця сума становить 223 мільйони.

– Скільки місяців гірники не отримують зарплату і скільки цих гірників?

– У червні ми отримали 35 мільйонів гривень – 20 мільйонів як передоплату від ТОВ «ШахтарськТранс». І 15 мільйонів в цьому місяці ми отримали з бюджету. Всього 35 мільйонів отримали, з яких 33 мільйони я віддав на заробітну плату. Сказати про те, що ми не виплачуємо зарплату і зовсім безнадійно все у нас, буде несправедливо.

–​ Розкажіть, чи ведуть з вами переговори, наприклад в Міністерстві вугільної промисловості? Чи пропонують який-небудь план виходу, щоб погасити цю заборгованість?

– Я спілкувався з міністром, він мені сказав, що він не має такої можливості. Я не хочу образити шахтарів з інших підприємств: «Селідоввугілля», «Мирноградвугілля», «Первомайськвугілля», «Лисичанськвугілля», «Волиньвугілля». Я спеціально називаю ті підприємства, які мало добувають вугілля. Як мені кажуть керівники «Держвуглепостача», і в міністерстві: «Володимир Олексійович, ти вибач, але ми ваші гроші віддали ось туди, на ті підприємства, які вугілля, на жаль, добувають, в меншому обсязі».

– Тобто, поки не проглядається якогось виходу з ситуації?

– Вони мені кажуть: «А ти вимагай з них». А я кажу: «Совість ви втратили! Ви гроші розподілили без моєї згоди, а тепер мене зіштовхуєте з генеральними директорами підприємств або колективом. Навіщо ви це робите?». Вони ж ділили гроші ці.

Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу. Якщо ви живете в ОРДЛО і хочете поділитися своєю історією – пишіть нам на пошту Donbas_Radio@rferl.org, у фейсбук чи телефонуйте на автовідповідач 0800300403 (безплатно). Ваше ім’я не буде розкрите)